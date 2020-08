Comment créer des noyaux d’équipement – Nexomon : Extinction

Contrairement à son modèle, Pokémon, Nexomon : Extinction intègre un véritable système d’équipement. Chaque Nexomon peut se munir de quatre noyaux, lui permettant d’obtenir des bonus parmi sept catégories. Si l’on en découvre un certain nombre au cours de notre aventure, offerts en récompense à la fin de diverses quêtes, il est aussi possible de les confectionner soi-même.

Créer des noyaux, comment ça marche ?

Pour gagner la possibilité de commencer à produire vos propres noyaux, il va d’abord vous falloir résoudre la quête principale se déroulant à Ignitia, après avoir exploré la Citadelle Immortelle. Une fois rentrés à la Cité de Parum et récupéré votre récompense, une jeune femme vient à votre rencontre. Il s’agit de Bonnie. Celle-ci vous invite alors à passer au Centre de Synthèse, qui se trouve au Nord Ouest de la ville.

Une fois au Centre de Synthèse, allez parler à Bonnie au fond de la pièce. Celle-ci vous propose de synthétiser des noyaux. Pour cela, rien de plus simple, il va vous falloir mettre à contribution vos différents éclats élémentaires trouvés pendant votre aventure. Bien sûr, plus un noyau sera puissant, plus il nécessitera d’éclats. En sachant qu’il n’existe que trois niveaux de noyaux. Il est donc conseillé d’éviter d’échanger vos éclats à tout va, et surtout de ne surtout pas les revendre (d’autant qu’ils sont repris pour un prix dérisoire en magasin.