Des images semblent montrer des versions PC pour Returnal et Sackboy: A Big Adventure

Lors du dernier State of Play, Sony a révélé quels seraient les prochains jeux PlayStation Studios à arriver sur PC. On s’attendait à ce que Returnal en fasse partie, mais c’est finalement la saga Marvel’s Spider-Man qui ira d’abord lorgner du côté de cette plateforme. Cependant, des images sont apparues aujourd’hui sur les réseaux sociaux, laissant penser que le jeu de Housemarque est lui aussi très proche d’officialiser sa version PC, tout comme Sackboy: A Big Adventure.

Plus qu’une question de temps avant l’officialisation ?

Le site VG247 rapporte alors qu’un utilisateur Reddit a posté des images de ce qui semblent être les versions PC de Returnal et Sackboy: A Big Adventure, avec des panneaux de réglages qui permettraient de régler différentes options graphiques.

On peut y voir des options concernant le framerate, le champ de vision, l’anti-aliasing et tout un tas d’autres choses, via des screenshots qui laissent peu de place au doute concernant leur authenticité. Ou alors, l’illusion est vraiment est réussie.

Voir des versions PC de ces jeux arriver ne seraient pas très étonnant, puisque la semaine dernière, un portage Steam de Returnal semblait lui aussi pointer le bout de son nez. Entre ça, et les images que l’on peut voir aujourd’hui, difficile de ne pas croire que ces portages existent. Mais il faudra peut-être attendre encore un moment avant que Sony officialise le tout, si c’est bien vrai.