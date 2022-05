Returnal : Le jeu pourrait débarquer prochainement sur Steam

Jim Ryan l’a réaffirmé cette nuit, PlayStation veut accélérer sa croissance sur PC et compte bien engranger des revenus records sur cette plateforme dès cette année fiscale. On peut donc s’attendre à ce que de nombreux jeux des PlayStation Studios s’offrent un portage dans les mois à venir, et le prochain d’entre eux à se lancer là-dedans pourrait bien être Returnal, si l’on en croit un listing de SteamDB.

Un nouveau portage PC se profile à l’horizon

It appears Returnal is headed to Steam A SteamDB page features tags that accurately describe the game and some text string that mentions the 'Tower Of Sisyphus'https://t.co/wuFqDwLV7o pic.twitter.com/jrvZf70s1K — Nibel (@Nibellion) May 26, 2022

C’est Nibel sur Twitter qui a relayé l’information en parcourant le site SteamDB, qui recense une page d’un produit nommé Oregon. Jusqu’ici, rien de suspect, mais en regardant tous les tags associés à cette fiche, tout semble correspondre à la description de Returnal.

En parcourant tous les détails de la fiche, on tombe même sur la mention de « Tower of Sisyphus », l’une des récentes nouveautés apparue dans la version 3.0 du jeu de Housemarque. Plus de doutes possible donc, on parle bel et bien de Returnal ici, même si le nom du jeu n’est jamais nommé.

De plus, ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’un portage PC de Returnal, puisqu’il était aussi présent dans le fameux leak de Nvidia, qui devient de plus en plus crédible au fil des annonces.

S’il ne faut pas prendre cela pour une confirmation, on imagine que l’arrivée de Returnal sur Steam n’est maintenant qu’une question de temps.