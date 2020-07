Frostpunk : Le DLC « On the Edge » sera disponible le 20 août sur PC

Après avoir commercialisé « The Rifts » en 2019 et « The Last Autumn » en début d’année, Frostpunk accueillera une troisième et ultime extension intitulée « On the Edge » le 20 août prochain sur PC.

Après la tempête, l’espoir ?

Prenant place juste après les événements du jeu de base lancé en 2018, le DLC vous demandera de prendre la tête d’une expédition envoyée par la Nouvelle-Londres pour établir un avant-poste « à proximité d’un entrepôt de l’armée datant d’avant l’évacuation. »

En plus de veiller à son bon fonctionnement tout en maintenant l’espoir chez les personnes qui ont fait le trajet à vos côtés, vous devrez surmonter des défis inédits comme celui de ne pas pouvoir récupérer de la nourriture par vos propres moyens. Cela vous rendra dépendant de la Nouvelle-Londres et, si vous ne répondez pas à ses demandes, la ville vous laissera mourir de faim.

« On the Edge » est inclus dans le Season Pass du jeu de gestion et de survie et il sera aussi vendu séparément contre la somme de 12,99€. Notez que, pour le moment, on ne sait toujours pas quand sortiront les trois DLC sur PlayStation 4 et Xbox One.