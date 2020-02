Test DLC FrostPunk The Last Autumn PC – La préparation à l’hiver sans fin

Dans The Last Autumn, le nouveau DLC de FrostPunk, édité et développé par 11 bit studios nous avons la possibilité d’observer un tout nouvel angle du jeu : la préparation à l’hiver sans fin. Cette nouvelle extension du jeu nous amène une nouvelle palette de fonctionnalités et de gameplay que nous allons détailler d’un bout à l’autre de cet article.

Conditions de test : Le jeu a été testé sur PC pendant 10h en graphisme élevé, sur une machine datant de deux ans. Il a été testé sur le niveau de difficulté dit Moyen puis en Difficile.

Le début de l’histoire

Nous voici donc dans le nouvel univers FrostPunk, avec l’objectif de préparer l’hiver constant en approche. Lorsque l’on pense à cette préparation, on pense forcément à la création des fameux générateurs de chaleur, qui est l’invention extraordinaire de l’Homme pour pouvoir lutter contre le froid éternel. Au cœur de l’espoir de la population, il est également l’emblème du jeu, et se retrouve cette fois au centre de nos écrans dans l’objectif de le bâtir.

Comme dans chaque partie, on se retrouve à la tête d’une colonie, cette fois-ci pour mener à bien le projet de construction. La différence dans The Last Autumn, est que nous commençons la partie sans problème de froid ! Toute la difficulté va par conséquent résider dans l’organisation de la colonie, et dans le besoin d’édifier le générateur dans les meilleurs délais sous peine de sanction.

Vous prenez place sur le rivage d’une île, encerclée par montagnes, forêts et eaux. Au centre, le lieu de construction du générateur est pré-établi et à l’aide de vos 90 personnes (75 ouvriers et 15 ingénieurs), vous allez commencer le projet le plus important de votre vie. L’ensemble des personnes que vous pilotez ne réalisent pas ce qui va se produire, et ce projet n’est pour eux que le moyen de gagner de l’argent pour préparer leur avenir, sauf que celui-ci est déjà tout tracé. A vous de leur montrer la voie.

La gestion du travail

Constructions et lois

Dans la même optique que pour les autres DLC, vous aurez à votre disposition un ensemble important d’outils, que ce soit pour la construction, ou pour voter les prochaines lois de la colonie. Ces lois ont comme toujours pour objectif de réguler la population, avec l’ouverture de PUB pour le divertissement, ou encore l’autorisation d’amputations en cas d’extrême nécessité.

Elles auront pourtant un impact différent, puisque nous parlons dans cette extension de « Mécontentement et de Motivation ». Cela va de soi, et est par ailleurs bien pensé, puisque la motivation impactera directement le travail de la population, et ce, par des paliers de 30 %. Attention donc de garder vos Hommes motivés et ne pas tomber dans un effet boule de neige, comme sait si bien nous proposer le jeu.

Grâce à ces changements, et grâce au nouveau contexte historique, l’arbre des décisions de loi a bien évolué, et il s’adaptera à vos besoins, et à votre vision de l’organisation de la colonie. L’ensemble des choix que vous ferez aura un impact important pour le reste de la partie, choisissez bien !

De nouvelles constructions voient aussi le jour pour subvenir aux besoins, et entretenir votre population. Vous pourrez construire des bains chauds, pour lutter contre les maladies et entretenir le moral de vos troupes, en passant par la construction de ports, pour réceptionner des ressources en provenance de la métropole, ou encore des bâtiments sécuritaires pour entretenir un travail confortable pour vos ouvriers. On retrouve donc bien ce triangle Ressources/Hommes/Santé, si difficile à entretenir.

Pour ce qui est de l’arbre des technologies, il s’adapte et s’étoffera dans le temps avec l’arrivée de nouveaux besoins notamment en thermique. Un changement majeur se trouve dans les nouveaux bâtiments technologiques et sécuritaires disponibles. En effet, ces dernier vous permettrons d’avancer dans la construction du générateur, qui vous le verrez par la suite, peut être dangereuse voire mortelle.

La sécurisation des lieux de travail

Ainsi donc arrive une nouvelle mécanique, celle de la sécurité sur les lieux de travail du générateur. Vous le verrez et comprendrez assez rapidement que la sécurité va impacter drastiquement le moral de vos employés.

Coincé dans l’antre du générateur lors de la construction des systèmes de tuyauteries, fuites de gaz, explosions, de nombreux événements impacteront votre construction. La sécurité au travail intervient de manière logique si vous voulez protéger votre population et maintenir un moral confortable, mais également si vous voulez éviter une crise sociale au sein de votre colonie.

Les morts face à des problèmes de sécurité seront difficiles à éviter, surtout lors de votre première partie. Mais la question de la gestion des dépouilles de ces personnes se pose et deux choix s’offriront à vous. Vous pouvez décider de les enterrer sur place, ou alors de les conserver et de les renvoyer à Liverpool. Comme cela a été dit, tout a un impact dans le jeu, et vous devrez gérer tous les cas de figure.

La gestion de l’emploi

Vous l’aurez compris, la main-d’oeuvre, c’est le nerf de la guerre de The Last Autumn, et ce dernier se fera un malin plaisir à jouer avec vos convictions de ce qui est juste ou non.

D’ailleurs, vous faisiez peut-être travailler les enfants dans les anciennes versions du jeu ? Vous estimiez que c’était important pour la survie de tous, alors estimeriez-vous que le travail des prisonniers métropolitains, pour un entretien plus faible en nourriture et en habitation, est quelque chose de normal ? A vous d’en décider.

Car oui, dans cette extension le travail des enfants est remplacé par le travail des prisonniers, pour un entretien réduit, et où le taux de grève s’en verra diminué également. Vos habitants seront peut-être retissant à travailler avec des hors-la-loi, et une augmentation de la haine pourrait se faire ressentir, vous devrez donc peser comme à chaque prise de décision, le pour et le contre.

Pour étoffer votre population et votre qualité d’exploitation, vous pourrez recruter des ouvriers, des ingénieurs, des prisonniers par voie maritime, directement en provenance de la métropole, ou encore des ressources, comme des noyaux en fusion, ou des prothèses, profitez-en donc pendant que cela est possible.

Évolution de la colonie

Avec tous les changements qu’apporte The Last Autumn, vous observerez une évolution notable du comportement de votre population, au fur et à mesure des choix que vous prendrez et du temps qui passe. C’est inévitable, et vous le comprendrez dès le début du jeu, les conflits sociaux seront au centre de la partie. Soutiendrez-vous les ouvriers en ouvrant la voie à la syndication ainsi qu’à la protection au travail, ou soutiendrez-vous les ingénieurs qui s’occuperont de vos employés, et vous promettront de la performance ?

Qu’importent vos choix et convictions sur le sujet, vous vous retrouverez forcément face à des dilemmes, à des soulèvements, à des choses cachées. La pression et la peur, avec l’arrivée du froid auront un impact tellement important sur vos habitants, que vous allez regretter la paisibilité du début de partie.

La vie en dehors de la colonie

Enfin, comme dans chaque épisode du jeu, il existe à chaque fois une carte annexe pour explorer les alentours du site, et percevoir des ressources d’une autre manière. La mise en place de camp de chasse, ou de pêche sur la carte, vous permettra de récolter de la nourriture à distance, mais vos explorateurs seront mobilisés à la tâche, et votre exploration en sera impactée.

Mais dans ce DLC, la carte a aussi un rôle à jouer dans l’histoire avec les découvertes qu’il y a à faire. En effet, vous apprendrez au fur et à mesure de la partie, que vous n’êtes pas le seul projet du genre lancé dans la région. Pour autant leur politique de gestion de colonie sera-t-elle assez efficace ? Réussiront-ils à construire leur générateur à temps ?

Conclusion

Pour terminer cet article, ce DLC nous offre une façon de jouer qui est clairement différente du jeu de base et des DLC qui sont sortis à ce jour, tout en rejoignant à un moment la résistance à l’hiver sans fin. Notre main sur le jeu n’est pas pour autant perdue puisque les mécaniques restent toujours relativement similaires dans leurs formes, mais dans le fond, il va falloir s’adapter pour résister aux crises sociales et à l’approche du froid de Frostpunk : The Last Autumn.