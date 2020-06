MISE A JOUR : il y a quelques jours, le compte officiel Twitter du jeu annonçait le report du début de la saison 3 au jeudi 11 juin prochain ainsi que de l’événement de fin de saison 2, maintenant programmé le samedi 6 juin à 20h05.

Depuis plusieurs mois, à chaque fin de saison, Fortnite organise un événement in-game, souvent spectaculaire, mettant fin à la saison actuelle avant d’en accueillir une nouvelle quelques jours plus tard. Avec une saison 2 plutôt réussie renouant avec la tradition des mises à jours hebdomadaires, de nombreuses nouveautés et nouveaux modes de jeu (notamment le mode Fête Royale), et alors même que les yeux des joueurs sont rivés sur la prochaine saison, l’événement final (dont le nom de code est « Doomsday » ou « Jugement dernier ») a été teasé par Epic Games via un compte à rebours dans son jeu fétiche.

3, 2, 1… tous aux abris

The event countdown will appear in 40 minutes, the event happens next Saturday!

Depuis le 23 mai à 13h, un compte à rebours est apparu à deux endroits dans le jeu. En effet, vous pouvez le retrouver dans le lobby, sur l’écran principal, à côté du logo du Fantôme. Le second, vous le retrouverez dans la salle de l’Agent Midas, posé sur le bureau.

C’est donc désormais officiel, un événement aura lieu dans Fortnite le samedi 6 juin à 20h05. A noter qu’au niveau de L’Agence, les trappes commencent à s’ouvrir, libérant des bulles d’air.

Oggy les bons tuyaux

Des tuyaux alimentant la sphère d’énergie se trouvant dans le bureau de Midas sont apparus et deviennent de plus en plus nombreux au fil des jours. Hypex sur Twitter est parvenu à tous les afficher et vous propose d’en faire le tour. De quoi intensifier les questions autour de ce mécanisme douteux.

Here's a close look at the Doomsday cables & final doomsday device phase

La théorie de Noé refait surface

Nous vous en parlions en février dernier, à la fin de la première saison du chapitre 2. Alors que les joueurs imaginaient assister à un événement à ce moment-là, la nouvelle saison a débuté. Mais des indices, laissent présager que la théorie que les fans avaient imaginé pourrait finalement se réaliser ce coup-ci.

Au nord de la carte, on peut remarquer le mot « Noah » se traduisant en français par Noé. Et si l’événement de cette saison était bel et bien lié à l’Arche de Noé et au déluge que l’on connait ? Des teasers sous forme de posters sont également apparus sur un bâtiment de la carte, montrant une possible inondation des environs.

These are called: S13_Poster_Teasers! OUIR FIRST TEASERS FOR SEASON 13

SPOILERS : la suite des événements

Si vous ne souhaitez pas en voir plus sur ce qui devrait arriver dans les prochains jours, ne lisez pas la suite de cet article.

D’après les leakers, la boule de verre se situant derrière la vitre dans la salle de Midas s’est allumée et devrait de plus en plus produire d’énergie et intensifier les éclairs s’y trouvant. Les trappes devraient s’ouvrir encore plus autour de L’Agence et un compte à rebours devrait apparaître au-dessus de ce bâtiment.

Here's the final stage of the Doomsday Device, it should appear in 2-4 days!

