Après avoir été maintes et maintes fois décalée, on y est ! Dans quelques jours, le 20 février exactement, la Saison 1 du Chapitre 2 de Fortnite prendra fin. Autant dire que le poids est lourd sur les épaules des développeurs tant les joueurs ont attendu et regretté le manque de nouveautés et de mises à jour durant cette première saison.

Alors que plus que quelques heures ne nous séparent de la prochaine saison, toujours aucun événement n’a pointé le bout de son nez. Faisons alors le point sur les théories les plus plausibles proposées par la communauté.

La quasi majorité des utilisateurs de Fortnite de par le monde s’attendent à ce qu’un jour ou l’autre, la centrale nucléaire de Steamy Stacks, siège du mémorial du cube Kevin, explose et déverse dans toutes les eaux de la carte son liquide violet mystérieux.

Cela aurait du sens de par la présence dans le trailer de ce nouveau chapitre, de Barbote, le personnage bleu gluant, buvant de l’eau violette « contaminée » sans se soucier des conséquences. Et quoi de mieux pour étoffer cette théorie qu’une nouvelle variante violette de Barbote, disponible via les défis d’Ultime Effort proposés il y a quelques semaines.

Et si cet événement n’était que le début d’un grand chambardement ?

La théorie à suivre serait en fait la suite logique de l’explosion de la centrale nucléaire. Un tel cataclysme ne peut pas se passer sans laisser de traces. Et si un utilisateur de Reddit avait trouvé un teaser qui pouvait en dire gros sur ce qui nous attend ? Vous ne voyez rien de particulier sur cette image ? Concentrez-vous et regardez chaque élément pour voir apparaître le prénom « Noah » :

Noah en anglais est traduit par Noé dans nos contrées. Et si l’événement de fin de saison était lié à l’Histoire de l’Arche de Noé et au déluge associé ? La structure étant présente au bord de l’eau pourrait confirmer cette tendance. D’autant plus que le parapluie obtenu dès que vous faites un premier Top 1 dans ce nouveau chapitre s’intitule Déluge.

Un autre point vient étayer cette théorie de par la place que prend l’eau dans cette nouvelle saison. Auparavant quasi inexistante et même létale en bordure de carte, l’eau est devenue un élément omniprésent avec la présence des canots motorisés mais aussi de la pêche et de la nage. Quoi de mieux pour boucler la boucle que d’en faire un personnage à part entière du futur événement à venir ?

Mieux, et si l’explosion de la centrale provoquait un tsunami, un déluge capable de ravager l’entièreté de la carte et de l’inonder pendant plusieurs jours ? Ou pire, si l’explosion faisait céder le barrage d’Hydro 16 et déverser des quantités astronomiques d’eau dans les environs ?

Un son étrange est apparu dans les fichiers du jeu lors de la dernière mise à jour v11.50. En effet, intitulé AgentMeowscles, le son étrange et n’ayant rien à voir avec l’univers de Fortnite ne révèle rien de particulier si ce n’est une sorte de musique d’attente avec des miaulements et des ronronnements de chat. Un chat dans Fortnite ? Ou peut-être un Agent Miaou chargé d’enquêter sur les phénomènes étranges de l’île ? Une sorte d’équivalent gentil pour E.G.O. de l’agent du chaos ?

Mais le plus étrange se trouve lorsque l’on passe ce son au spectromètre, chargé d’afficher le profil sonore de l’audio. Les développeurs avaient déjà eu recours à cet outil en Chapitre 1 et le résultat ici est stupéfiant. Une succession d’images de chat et de poissons. Un rapport avec une disparition des poissons dans Fortnite à cause de l’accident nucléaire ? Le chat, au profil bicolore a déjà été aperçu dans un ancien écran de chargement de la Saison 7 (à gauche dans la télévision).

Vous pouvez découvrir ce son (relayé par de nombreux leakers) afin de vous faire votre propre avis, mais difficile de prendre ce son au sérieux, bien que Fortnite n’ait jamais rien fait par hasard.

L’ultime théorie proposée ici tiendrait plutôt d’un indice sur le thème de la Saison 2 du Chapitre 2. Présent dans les fichiers du jeu depuis plusieurs mois sans pour autant être disponible en boutique ou via des défis, le skin Oro, un squelette fait d’or, intrigue la communauté.

FortTory, un twittos connu pour ses fuites sur Fortnite, a réussi à mettre en lumière une vidéo de gameplay montrant plusieurs meubles de la grande maison de l’Îlot de l’oeil, au centre de la carte, transformés en or, grâce à 5 étapes distinctes et indestructibles à la pioche. Un de ces objets, à savoir les toilettes, contiendrait même un fichier (avec le logo d’E.G.O sur sa couverture) posé dessus.

Stage 5 for the Lodge on the Island.

As you guys can see, props are slowly turning into gold which we cant break.

At the end whe can see a folder on the golden toilet. pic.twitter.com/X58NsvECVa

— FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) February 5, 2020