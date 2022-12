Fortnite Chapitre 4 : Découvrez le trailer de lancement de la Saison 1 avec Geralt de Riv en vedette

Nous sommes le dimanche 4 décembre 2022 et après un événement « Fracture » des plus atypiques, il est grand temps de rejoindre la nouvelle île de Fortnite, puisqu’avec la fin du Chapitre 3, l’île présente dès lors n’est plus. Pour cette première saison du Chapitre 4, de multiples nouveautés sont au rendez-vous, avec de nouveaux lieux et de nouveaux moyens de déplacement.

Les équipes d’Epic Games ont publié une vidéo de présentation pour cette nouvelle saison d’une durée d’1min35 sur YouTube dès 9h du matin. Nous vous proposons de la revoir ci-dessous pour en savoir plus sur cette nouvelle saison, le tout sur la musique Run It Up de Bas.

Un nouveau départ vous attend

Comme vous le voyez sur la vidéo de présentation ci-dessus, de nouveaux personnages seront disponibles dont notamment Géno, un personnage original de l’univers Fortnite, Geralt de Riv de la saga The Witcher, ou encore Deku venu de My Hero Acadamia tandis qu’il nous sera possible d’user de stratagèmes pour contrer nos ennemis comme les boules de neige, mais aussi les motos qui débarquent en grande pompe pour ce nouveau Chapitre.

Il sera également possible d’utiliser des pouvoirs afin d’éliminer nos adversaires et détruire des murs, tandis qu’une pioche nous permettrait de sauter très haut pour atterrir et éliminer nos adversaires. Mais vous l’avez sûrement remarqué, un aigle devrait également être de la partie pour nous guider et localiser les ennemis à abattre. La vidéo se clôture par une séquence drôle rappelant une scène très connue de The Witcher 3 : Wild Hunt.

Enfin, nous vous proposons de revoir le trailer cinématique du Chapitre 4 Saison 1, cinématique qui a clôturé l’événement « Fracture » et mené au temps d’attente.

