Fortnite : (Re)Vivez l’événement « Fracture » concluant le Chapitre 3 du Battle Royale

Annoncé il y a seulement 15 jours, l’événement « Fracture » concluant le Chapitre 3 de Fortnite vient de se terminer et avec lui, un grand spectacle sensationnel comme les équipes d’Epic Games savent les préparer. Après seulement 4 saisons, le Chapitre 3 de Fortnite vient en effet de se terminer pour laisser place au Chapitre 4 qui débutera dès ce dimanche 4 décembre au petit matin, avec on l’imagine une toute nouvelle île à découvrir.

Si vous n’avez pas pu assister à l’événement en direct partout dans le monde, nous vous proposons un résumé détaillé des événements avant de retrouver notre replay un peu plus tard dans la soirée.

Un nouveau départ

Cet événement in-game et en direct a duré pas moins de 40 minutes ce qui est bien plus que les événements précédents. Au sein de celui-ci, les joueurs et joueuses ont dû d’abord patienter dans ce qui semblait être un lobby provisoire, présente sur une petite île flottante qu’ils ne pouvaient quitter sous peine de revenir. Seule présente à l’écran, un téléviseur annonçant le compte à rebours.

Une fois l’événement commencé, nous avons assisté à une cinématique nous montrant le combat entre le Héraut et les habitants de l’île de Fortnite. Ce combat court mais dévastateur a mené à sa perte la boucle que nous avions entrevue lors du passage au Chapitre 3, anéantissant toute trace de l’île.

Errant dans l’espace, le Point Zéro, dont le but premier est de préserver les réalités, s’est mis à récupérer des fragments de l’île grâce à des faisceaux d’énergie semblables à des tentacules. L’heure était pour nous de passer 30 minutes (!) à récupérer des fragments de Point Zéro disséminés sur les bouts d’îles réunis, en se baladant de structures en structures, de saisons passées notamment, et en accomplissant divers mini-jeux pour en gagner davantage.

Au programme : lancer de poules, déguisements, pierres qui roulent, chasse aux télescopes, combats de boules de neige, courses etc. De quoi patienter le temps d’attendre la Fusion Zéro, opérée par Le Paradigme en personne dont on ignore si elle a payé de sa vie cette opération.

Dans une ultime cinématique dans laquelle sont passés certains skins qui seront certainement présents lors du prochain Chapitre comme Hulk ou Mr Beast, nous découvrons la nouvelle île de Fortnite qui nous attend au loin, fracturée et aux contours difformes, prête pour un nouveau Chapitre, avec son nouveau bus de combat, de nombreuses nouveautés comme de nouvelles armes ou même des motos dévoilés par les comptes officiels du jeu durant la maintenance.

Nous vous donnons donc rendez-vous ce dimanche matin pour le lancement du nouveau Chapitre de Fortnite et de sa première saison, avec toutes les nouveautés qui vont avec dont la nouvelle carte de l’île tant attendue. Le site officiel est d’ores et déjà en cours de mise à jour avec la possibilité d’ajouter des coordonnées pour dévoiler des nouveaux items.

