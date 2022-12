Fortnite Chapitre 4 : Expérience de gameplay, lieux-dits, cosmétiques et personnages, toutes les nouveautés du lancement de la Saison 1

Si vous étiez avec nous hier soir, vous avez pu suivre et découvrir l’événement « Fracture » qui a conclu le Chapitre 3 de Fortnite mais qui n’a pas brillé par la puissance de son scénario mais plutôt par la quantité d’actions possibles et la liberté laissé à chacun d’évoluer dans un hub durant près de 30 min. Mais si vous lisez cet article, c’est pour découvrir toutes les nouveautés apportées par le tout nouveau Chapitre 4 qui vient d’être lancé officiellement par Epic Games.

En effet, après un temps d’arrêt qui a duré près de 13h pour se terminer vers 12h ce dimanche, le jeu est fin prêt à accueillir tout le monde sur sa toute nouvelle île complètement reformatée puisque les développeurs viennent de déployer la mise à jour v23.00, symbolisant le début de la Saison 1 de Fortnite Chapitre 4.

Vous en avez l’habitude, à chaque lancement de nouvelle saison et a fortiori de nouveau Chapitre, une grosse mise à jour apportant une quantité non négligeable de nouveaux contenus est proposée. Nouvelles armes, nouveaux lieux-dits, nouveaux personnages, véhicules et autres revêtements viennent ponctuer cette saison basée sur la fracture des réalités. Après vous avoir fait découvrir ce matin même le trailer de lancement, voici l’heure de faire le point complet sur toutes les nouveautés de cette nouvelle saison prévue pour durer jusqu’au 10 mars 2023, soit un peu plus de 3 mois.

Bienvenue dans la nouvelle génération de Fortnite

Avant d’entamer la découverte des nouveautés majeures apportées par ce tout nouveau Chapitre, abordons un point essentiel concernant ce qu’Epic Games appelle la « nouvelle génération de Fortnite », à savoir la migration du jeu sur l’Unreal Engine 5.1. Déjà passé sur le tout nouveau moteur l’année dernière, les développeurs nous présentent ici un aperçu des capacités de leur moteur maison.

Au programme, des technologies innovantes comme Nanite (et ses millions de polygones sur chaque objet avec un rendu graphique très poussé), Lumen (pour le rendu lumineux de l’eau et des sources de lumière, notamment sur les tenus des personnages), les cartes d’ombres virtuelles (conférant à chaque objet son ombre propre) et la super-résolution temporelle (permettant un taux de rafraichissement élevé avec des graphismes de haute qualité) seront déployés pour ce nouveau Chapitre exclusivement sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et via le cloud gaming.

Bien sûr, tout ceci est marketing et il faudra juger sur pièces pour se faire un avis complet sur toutes ces nouveautés techniques et graphiques apportées par la nouvelle version du moteur d’Epic Games.

Pléthores de nouveautés vous attendent

Roulez jeunesse

Nouveauté très attendue des joueurs et joueuses de Fortnite depuis de nombreuses saisons, les motos débarquent en jeu. A vous de rider comme jamais sur ce véhicule appelé Trail Thrasher. Faites les plus belles figures et utilisez même vos armes pendant que vous les conduisez. A noter que Hulk a été aperçu à dos de moto durant le trailer de la saison, il sera bien disponible mais dans la boutique d’achats prochainement.

Faites appel à l’Aigle

Nous en savons encore très peu concernant cette nouveauté, mais il semblerait que nous serons capable de déployer une sorte d’aigle métallique capable d’identifier nos ennemis et de nous aider à les abattre en jeu, mais très peu d’informations ont été révélés à ce sujet.

Les renforts de réalité

Cette nouveauté de gameplay devrait vous étonner même si elle rappelle quelque peu Call of Duty par exemple, l’utilisation de renforts de réalité. Atout débloqué à plusieurs reprises durant une partie, vous aurez le choix entre deux renforts différents et aléatoires. A noter que plus les joueurs resteront dans une partie, plus les renforts seront différents. De plus, ils restent actifs durant tout le long de la partie.

Voici un aperçu des 22 renforts disponibles :

Doigts légers : les armes utilisant des balles légères se rechargent plus vite.

les armes utilisant des balles légères se rechargent plus vite. Archer mécanique : ce renfort fournit un arc mécanique explosif et un arc mécanique à onde de choc.

ce renfort fournit un arc mécanique explosif et un arc mécanique à onde de choc. Affinité aérienne : grâce à ce renfort, vous obtenez la capacité de redéployer votre planeur.

grâce à ce renfort, vous obtenez la capacité de redéployer votre planeur. Supercharge : les véhicules dans lesquels vous vous trouvez ne consomment pas de carburant et sont plus résistants.

les véhicules dans lesquels vous vous trouvez ne consomment pas de carburant et sont plus résistants. Effet ressort : avec ce renfort, vous sautez plus haut et avec une gravité réduite quand vous sprintez.

A noter que si l’un des effets obtenu ne vous plait pas, vous pouvez le lancer et ainsi libérer l’emplacement pour le prochain choix à venir.

Enjambez, enjambez !

Après la grimpette dans la saison passée, désormais, si vous sprintez en direction d’une palissade basse, vous l’enjamberez histoire de ne pas interrompre votre course vers la victoire.

Défendez votre territoire

En section, profitez de ces tout nouveaux points de capture qu’il vous faudra surveiller et défendre assez longtemps pour vous l’approprier au sein des lieux-dits de l’île. Chose intéressante, au sein d’un lieu contrôlé, les ennemis et les coffres sont marqués, profitez donc de cet avantage pour gagner du butin précieux, avant de vous le faire chiper.

De tout nouveaux lieux

Qui dit nouvelle carte dit forcément de tout nouveaux lieux à découvrir et dans chacun, son lot de surprises. Rendez-vous par exemple à La Citadelle, au Nord-Ouest de la carte, gouvernée par un personnage mystérieux, L’Intemporel, faites un détour juste au Sud-Est de celle-ci par Anvil Square au cœur de la foret.

Un peu plus à l’Est, vous pourrez retrouver Brutal Bastion et la forteresse des Guerriers de la Réalité au sein des montagnes enneigées, tandis que la ferme de Frenzy Fields tout au Sud semble abandonnée. Semble apparaît être un bon mot… Enfin, pourquoi pas visiter la carrière de Shattered Slabs à l’Ouest et qui semble renfermer un métal précieux, le minérai cinétique.

Tout ceci n’est qu’un aperçu des nouveaux lieux disponibles pour cette nouvelle saison, beaucoup de secrets restent à découvrir notamment des lieux notables non signalés sur la carte comme encore ce bowling abandonné…

Le nouveau passe de combat

Après avoir aperçu toutes ces nouveautés, il est grand temps de faire le point sur les personnages que nous pourrons débloquer tout au fil des niveaux obtenus dans le passe de combat, coutant on vous le rappelle 950 V-Bucks.

Pour rappel, comme dans les saisons précédentes, chaque page dispose d’un certain nombre d’articles à débloquer en utilisant des étoiles de combat obtenues via les niveaux d’expérience, avec au total 100 récompenses à récupérer. On peut apercevoir notamment que des blocs de récompenses sont débloquées au fur et à mesure de votre avancée dans les niveaux.

Voici les paliers majeurs débloquant les personnages et variantes du Passe de Combat de Fortnite Chapitre 4 Saison 1 :

Page 1 : Sélène incluse dès l’achat du passe de combat (3ème personnage en partant de la droite sur l’image ci-dessus)

Page 2 : Variante de Sélène.

Page 3 : Massai (juste à droite de Sélène sur l’image).

Page 4 : Variante Air Walker de Massai.

Page 5 : Doom Slayer (tout à gauche de l’image).

Page 6 : Variante Astro Armor du Doom Slayer.

Page 7 : Dusty (4ème personnage en parant de la gauche).

Page 8 : Variante Boneyard de Dusty.

Page 9 : Nezumi (3ème personnage, en hauteur).

Page 10 : Variante Exile de Nezumi.

Page 11 : Helsie (2ème personnage de l’image).

Page 12 : Variante Bobarista de Helsie.

Page 13 : L’Intemporel.

Page 14 : Emote « Call to Arms » de L’Intemporel.

Geralt de Riv à votre service

On peut du coup supposer que Geralt de Riv (tout à droite de l’image du passe de combat) sera le skin secret de cette saison et ses 5 récompenses associées, débloqué uniquement au bout d’un certain temps et avec des quêtes dédiées pour les obtenir. Ci-dessous, nous pouvons découvrir tout son arsenal qui sera à débloquer (ou à acheter le cas échéant) grâce à @IFireMonkey.

De tout nouveaux items dévoilés

Chose originale, durant tout le temps de la maintenance qui a duré de 23h samedi soir à 12h ce dimanche, un site officiel a été déployé permettant aux joueurs et joueuses d’entrer des coordonnées les menant tout droit dans une réalité où un nouvel objet, une nouvelle tenue ou encore une nouvelle arme étaient dévoilés.

Au fil de la nuit, pas moins de 18 objets ont été trouvés ou révélés par les différentes figures importantes des réseaux sociaux liés à Fortnite ou même encore Bethesda, permettant à une barre de progression d’avancer. Nous vous proposons de découvrir ci-dessous l’intégralité des objets découverts via ce système original pour en savoir un peu plus sur ce qui nous attend durant cette saison.

Obtenez un fond d’écran gratuit

C’est plutôt usuel de la part d’Epic Games, notamment lors de compétitions d’eSport, mais vous pouvez obtenir gratuitement (même si vous n’avez pas acheté le passe de combat), un tout nouveau fond d’écran aux couleurs de cette nouvelle saison. Il vous suffit de vous rendre sur le site de la boutique d’Epic Games, de vous connecter et de rentrer le code suivant PQVER-SBM7G-NEFB6-98BWW pour l’obtenir.

De nouveaux cosmétiques

Chaque nouvelle mise à jour apporte son lot de nouveaux cosmétiques allant des nouveaux skins, aux nouveaux revêtements, musiques et autres armes.

Le Parapluie Top 1

Voici le tout nouveau Parapluie Top 1 pour compléter votre collection, synonyme de première victoire sur cette nouvelle saison du Battle Royale.

Les nouvelles musiques à débloquer

Voici un aperçu des visuels des nouvelles musiques à débloquer durant cette première saison, via les paliers du passe de combat ou la boutique du jeu. Un aperçu qui nous est proposé par @iFireMonkey sur Twitter.

New Music Packs in Chapter 4 – Season 1 pic.twitter.com/8UgiA0SoH0 — iFireMonkey (@iFireMonkey) December 4, 2022

Les nouvelles armes

Certaines de ces armes seront à débloquer avec le passe de combat tandis que d’autres seront directement ajoutées en jeu dans les coffres présents sur l’île. Fusil ex-calibre, fusil à pompe grondeur, fusil à pompe automatique d’expert, fusil d’assaut à viseur rouge, pistolet tactique ou encore marteau à onde de choc sont autant de nouveautés à tester, on vous souhaite bonne chance !

– Twin Mag SMG

– Tactical Pistol pic.twitter.com/Cy7lXT4zDw — iFireMonkey (@iFireMonkey) December 4, 2022

Les tout nouveaux écrans de chargement

Chaque saison apporte son lot de magnifiques écrans de chargement que vous pouvez débloquer via les paliers du passe de combat. Cette saison ne fait pas exception et en voici un aperçu.

Les nouveaux aérosols à obtenir

Si vous aimez tagger ou que vous voulez laisser parler votre âme d’artiste, voici quelques nouveautés pour vous.

New Sprays in Chapter 4 – Season 1 pic.twitter.com/IToDBIqYG6 — iFireMonkey (@iFireMonkey) December 4, 2022

Quelques bonus en bref

Pour terminer notre tour d’horizon des nouveautés de cette saison, voici quelques éléments en bref pour pimenter vos parties :

De nouveaux consommables sont également présents comme la Slapelle , un fruit vous permettant de récupérer des PV et de bénéficier d’une recharge d’énergie en illimité favorisant le Sprint.

, un fruit vous permettant de récupérer des PV et de bénéficier d’une recharge d’énergie en illimité favorisant le Sprint. On retrouve aussi le Sirop de Slap , avec les mêmes effets que la Slapelle mais sur une plus longue durée, fabriqué à l’usine de Slap.

, avec les mêmes effets que la Slapelle mais sur une plus longue durée, fabriqué à l’usine de Slap. Si vous ne disposez d’aucun de ces éléments, cherchez des méduses célestes bleues, capables de vous revigorer et de vous faire rebondir par la même occasion.

bleues, capables de vous revigorer et de vous faire rebondir par la même occasion. Les tirs au butin sont de nouveau disponibles. Il vous suffit de viser les drones volants dans les ponts chauds pour récupérer du butin intéressant.

Avant de vous lancer dans cette nouvelle saison, n’oubliez pas de penser à utiliser le code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique ou pour acquérir le passe de combat. Merci à vous pour votre soutien ! Découvrez également plus d’informations sur cette saison sur le site officiel du jeu.