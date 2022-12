Fortnite Chapitre 4 Saison 1 : Découvrez la nouvelle île du Battle Royale

Vous l’avez vécu en notre compagnie hier soir, le Chapitre 3 de Fortnite s’est clôturé grâce à l’événement « Fracture » ayant mené à sa perte les îles des Chapitres 2 et 3 et leur boucle spécifique. Grâce aux efforts de tous les joueurs et joueuses du monde entier, Le Paradigme s’est sacrifiée pour réunir les différentes parties de l’île dans ce qu’elle a appelé la Fusion Zéro.

Après vous avoir présenté le trailer de lancement de cette saison, voici un aperçu complet de la nouvelle carte de l’île ci-dessous.

Un nouveau départ… pas si inconnu

Avec cette nouvelle carte aux contours atypiques et au rendu magnifié par des cascades d’eau en bordure d’île, on découvre l’apparition de plusieurs nouveaux lieux-dits et différents biomes, mais également une forme globale qui parait tout de même relativement classique. Nous vous présenterons bientôt les nouveaux lieux associés à cette carte dès que nous aurons pu fouler le sol de cette nouvelle île, dont on ignore encore le nom.

Alors, qu’attendez-vous pour vous lancer sur la nouvelle île et découvrir tous ses mystères et nouveautés ? Et si vous souhaitez soutenir le site, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour tous vos achats en boutique ainsi que pour acheter le passe de combat de la saison. Merci à vous pour votre soutien !