Fort Solis : Le thriller psychologique et horrifique SF de Fallen Leaf sera édité par Dear Villagers

Dévoilé en juin 2022 lors du Summer Game Fest, Fort Solis a refait parler de lui fin de semaine dernière. Développé par le studio polonais Fallen Leaf, le thriller psychologique et horrifique SF a partagé de nouvelles infos, des images inédites et annoncé qu’il sera édité par Dear Villagers (The Forgotten City, Foretales, Le Donjon de Naheulbeuk: L’Amulette du Désordre, Fabledom, Nocturnal…).

Roger Clark, Troy Baker et Julia Brown au casting

Prenant place sur la planète Mars, ce titre conçu sous Unreal Engine 5 nous invitera à suivre l’histoire de Jack Leary, un ingénieur incarné par l’acteur Roger Clark (Red Dead Redemption 2). A son rythme, celui-ci va devoir explorer les moindres recoins d’une installation minière abandonnée afin de comprendre quelles horreurs énigmatiques ont frappé les habitants tout en veillant à survivre aux dangers qu’il croisera sur sa route.

En plus d’inclure également à son casting Troy Baker (The Last of Us, Death Stranding) et Julia Brown (The Last Kingdom, World on Fire) dans les rôles respectifs de Wyatt Taylor et Jessica Appleton, la production tient à nous rappeler qu’elle nous promet de nous plonger dans « un univers de science-fiction intense sans coupures de caméra, temps de chargements ni affichage tête haute » le jour de sa sortie.

Fort Solis sera disponible l’été prochain sur PC via Steam.