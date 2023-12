Donc on adapte vraiment tout et n’importe quoi

Dans le cas où Fort Solis ne vous dit rien, sachez qu’il s’agit d’un jeu à ambiance horrifique qui est sorti cet été et qui n’a pas fait autant de bruit qu’espéré. Si le titre nous a plutôt convaincu, il est loin d’avoir fait l’unanimité comme le prouvent ses avis Metacritic mitigés. Rien ne semblait donc le destiner à être adapté sur grand écran ou même sur des plateformes de SVOD, et pourtant, la société de production Studios Extraordinaires a pris ce pari somme toute assez étrange. Le jeu de Fallen Leaf et Black Drakkar va donc être adapté en film et en série TV pour développer son univers, dans un avenir qui semble être encore assez lointain.

L’aspect très cinématographique du jeu a sans doute aidé à séduire Studios Extraordinaires, puisque Fort Solis présente une expérience qui est soigneusement mis en scène et qui peut facilement être adaptée au cinéma. On imagine que Roger Clark et Troy Baker ne vont pas rempiler pour cette adaptation (puisque les doubleurs originaux sont rarement castés pour dans des cas comme celui-ci), mais peut-être que Julia Brown, qui a plus d’expérience devant la caméra, a plus de chances pour reprendre son rôle. On en saura plus d’ici quelques mois.