Fort Solis : Le thriller horrifique aura droit à une édition limitée sur PlayStation 5

Fort Solis faisait partie de la foule des jeux d’horreur de science-fiction annoncé lors du Summer Game Fest 2022, une édition particulièrement riche pour le genre. Il avait néanmoins réussi à se démarquer grâce à son casting vocal comptant notamment les voix de Roger Clark (Red Dead Redemption 2) et Troy Baker (The Last of Us). Le titre arrivera prochainement puisqu’il sortira à la fin du mois, mais les plus patients seront peut-être ravis d’apprendre qu’une édition limitée est également en chemin pour le jeu.