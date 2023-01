Dear Villagers annonce la sortie de l’action-plateformer Nocturnal sous sa bannière

Dear Villagers annonce aujourd’hui éditer un tout nouveau jeu de plateforme-action appelé Nocturnal. C’est développé par le studio suisse Sunnyside Games et ça sort cette année. Voici ce qu’il faut savoir sur ce jeu indépendant qui semble prometteur.

La DA « deshir »

Après des mois en mer, Ardeshir retrouve Nahran, son île natale, recouverte d’un brouillard mystérieux. Ardeshir est un porteur de la Flamme éternelle et peut ici utiliser ses pouvoirs se frayer un chemin dans cette étrange brume. Pour progresser dans ce jeu de plateforme, l’utilisation de votre feu sera constante, que ce soit pour repousser le brouillard, enflammer des éléments du décor, activer des mécanismes ou encore vaincre des créatures maléfiques.

Le soft promet d’être assez dynamique puisqu’il faudra sans cesse trouver des moyens de repousser la brume tout en progressant rapidement. Au fur et à mesure de la progression, vous gagnerez de nouvelles compétences en ramassant de la cendre et en l’offrant aux statues du Phénix. Un mode speedrun a également été annoncé ce qui devrait rajouter de nouveaux challenges. Ceux qui en parlent le mieux ce sont encore les développeurs dont Gabriel Sonderegger, cofondateur de Sunnyside Games :

« Avec Nocturnal, nous voulions combiner l’immédiateté et le caractère intemporel des aventures de plates-formes classiques avec un dynamisme plus moderne. Les flammes et la brume donnent aux joueurs un bel équilibre, oscillant entre un sentiment de faiblesse et d’oppression, et de fugaces moments de triomphe lorsqu’ils engloutissent leurs armes dans le feu. Nous pensons que cela ajoute un flux unique à un genre classique et nous avons hâte que tout le monde puisse jouer à Nocturnal lors de son lancement cette année. »

Parmi les qualités visibles, on note une direction artistique particulièrement accrocheuse avec un feu aussi joli qu’hypnotisant. Le trailer d’annonce ci-dessus en met déjà plein les yeux.

Nocturnal est prévu pour ce printemps 2023 sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Switch et PC via Steam.