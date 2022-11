Football Manager 2023 : La sortie de la version PlayStation 5 est repoussée à une date indéterminée

Attendu d’ici quelques jours sur PC, consoles et mobiles, Football Manager 2023 est malheureusement victime d’un petit accroc juste avant son lancement. Comme indiqué sur le site officiel de la licence, suite à des « complications imprévues qui sont survenues au cours du processus de soumission et d’approbation » du titre, la sortie du prochain épisode du jeu de gestion/management développé par Sports Interactive et édité par SEGA a été repoussée à une date indéterminée.

Toutes les autres versions arriveront bien le 8 novembre

D’après le directeur du studio londonien, Miles Jacobson, « nous (Sports Interactive) sommes dévastés par ce résultat. Nous avons travaillé sans relâche avec nos partenaires pendant plusieurs semaines pour essayer d’y remédier. Il a été particulièrement difficile de prendre cette décision car cela implique de retenir un grand jeu sur lequel un certain nombre de personnes talentueuses chez Sports Interactive ont énormément travaillé […]. Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre ce jeu entre les mains des joueurs PS5 dès que possible. »

En attendant d’en savoir plus, notez que ceux et celles ayant précommandé le jeu sur le PlayStation Store peuvent demander un remboursement s’ils/si elles le souhaitent. Pour les autres, rendez-vous le mardi 8 novembre pour découvrir Football Manager 2023 sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S, le Xbox Game Pass, Nintendo Switch, iOS et Android.