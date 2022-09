Football Manager 2023 donnera le coup d’envoi sur presque toutes les plateformes le 8 novembre

L’une des licences de gestion les plus appréciées de ces dernières années s’apprête à faire son grand retour. Après un Football Manager 2022 déjà bien complet, Sega et Sports Interactive reviennent avec un Football Manager 2023 qui se veut être bien évidemment encore plus ambitieux, et qui aura aussi la chance de sortir sur plus de supports.

Le jeu arrive aussi sur PS5

On découvre aujourd’hui le premier trailer pour Football Manager 2023, même si le studio en garde pour le moment sous le coude concernant les nouveautés, qui seront mieux précisées dans les prochaines semaines.

La grosse annonce à retenir ici, c’est que ce Football Manager 2023 sortira 8 novembre prochain sur PC, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch ainsi que sur mobiles. Mais pour la première fois, la série arrivera également sur PlayStation 5, et à la même date. Cette version pourra même profiter d’optimisations pour la manette DualSense.

Chez Xbox et même sur PC, on pourra aussi retrouver le jeu dès sa sortie sur le Xbox Game Pass. Si vous précommandez maintenant le jeu sur PC, vous pourrez bénéficier d’un accès anticipé qui aura lieu deux semaines avant la sortie du jeu. Sur mobiles, la série Touch fait son retour via l’Apple Arcade, et Football Manager 2023 Touch sera aussi disponible sur Nintendo Switch.

On notera aussi qu’afin d’être plus éco-responsable, le studio a décidé de ne pas inclure de disque dans l’édition physique du jeu, qui ne contiendra qu’un code de téléchargement.

Rendez-vous dans les prochaines semaines pour en découvrir plus sur le jeu.