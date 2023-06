Football Manager : La licence entrera dans une nouvelle ère en 2024 selon le directeur de Sports Interactive

Un succès et des critiques plus ou moins justifiées pour FM 2023

Dans son billet, Miles Jacobson n’a pas caché sa satisfaction de voir FM 2023 mieux se vendre que les opus précédents ainsi que récolter bon nombre d’avis très positifs de la part des joueurs et des joueuses sur toutes les plateformes. Cependant, il n’en oublie pas d’admettre que les critiques venant des fans les plus assidus de la franchise, estimant que cette itération n’était pas à la hauteur de leurs attentes, étaient compréhensibles, tout du moins pour celles que lui-même juge comme étant suffisamment « constructives et justes » :

« La gamme de fonctionnalités de FM23 ne correspond pas à ce que nous voulions proposer. Nous avons essayé de nouvelles choses cette année. Certaines ont bien fonctionné, d’autres pas. Quelques mois avant la sortie, nous avons dû affronter la réalité de devoir abandonner quelques fonctionnalités que nous désirions introduire pour nous assurer de pouvoir proposer un jeu en état de marche. Même si FM23 est sorti avec de nouvelles fonctionnalités de bonne facture et que la qualité générale du jeu restait très élevée, il contenait également quelques fonctionnalités qui ont raté le cadre. De plus, nous n’avons pas pu intégrer suffisamment de fonctionnalités mineures qui ajoutent vraiment de la qualité à l’expérience pour les joueurs qui dépassent les 200-300 heures de jeu par an. Ainsi, les joueurs qui découvraient le jeu pour la première fois, ou pour la première fois depuis quelques années, disposaient d’un jeu de première qualité à jouer. Mais pour nos joueurs les plus hardcores, il y avait moins de fonctionnalités que d’habitude. »

Le transfert de sauvegardes officialisé dans FM 2024

Concernant FM 2024 qui doit arriver d’ici le fin de l’année sur PC, consoles et mobiles, le directeur du studio britannique n’a malheureusement pas dévoilé grand-chose pour le moment. Si « l’ensemble des fonctionnalités a été confirmé et entièrement conçu un peu plus tôt » que d’habitude et que le titre est « en passe d’être « feature complete » (quand le design de chaque fonctionnalité est implémenté par les équipes de développement, artistiques et IU) plus tôt que d’habitude également », il faut encore que l’intégration de tous ces éléments soit affinée avant que l’entreprise puisse en parler plus en détails.

Tout ce que Miles Jacobson a donc accepté de révéler sur le jeu est qu’il aura la charge de fêter comme il se doit le 20ème anniversaire de la saga en étant à la fois « une lettre d’amour au football et à la série FM ». Pour y parvenir, Sports Interactive compte notamment miser sur un des ajouts les plus demandées par sa communauté, le transfert de sauvegardes :

« Grâce à de nombreuses années de travail au studio, je suis absolument ravi de vous annoncer que vous pourrez transférer votre carrière FM23 vers FM24 sur toutes les plateformes. Ceci veut dire que lorsque vous lancerez Football Manager 2024 pour la première fois, vous disposerez de l’option pour continuer votre Carrière FM23, en reprenant exactement là où vous l’aviez laissée, tout en profitant des nouvelles fonctionnalités et refontes que FM24 introduira. Et cette nouvelle fonctionnalité ne sera pas active uniquement pour la version du jeu de cette année. Notre plan est également de vous permettre de transférer vos sauvegardes de FM24 vers FM25 malgré les énormes changements prévus pour FM25 ».

Un passage sous moteur Unity en 2024

Dans la dernière partie de son billet, Jacobson s’est montré plus loquace au sujet de Football Manager 2025 qui devrait marquer un tournant majeur dans la saga puisqu’il nous promet qu’il pourra être considéré « pour la première fois depuis plus de dix ans » comme étant « une véritable suite ». Plus concrètement, dès l’an prochain, la série passera sous moteur Unity (à l’exception de sa version Mobile) :

« FM25 proposera une expérience significativement plus belle, que ce soit sur le terrain ou dans les environnements de stade. Cela sera accompagné d’une interface utilisateur largement améliorée qui optimisera de façon spectaculaire la façon dont vous pourrez naviguer à travers les menus et accéder à toutes les informations à votre disposition en tant qu’entraîneur. Nous aurons également une nouvelle technologie pour la création des joueurs nouvelle génération et des entraîneurs qui nous semble déjà très prometteuse malgré son stade de développement précoce. »

Etant donné que cela fait déjà plusieurs années que les développeurs travaillent sur l’implémentation de Unity à l’expérience de jeu sous l’appellation « Project Dragonfly », ils espèrent aussi profiter de l’occasion pour enfin introduire le football féminin à la franchise tout en effectuant des « avancées majeures dans le domaine des animations » dont nous devrions avoir un premier aperçu dès FM 2024 :

« La première partie de ce changement étalé sur plusieurs années se déroulera dans FM24 et vous verrez donc certains de ces bénéfices dès notre prochain titre, avec l’accent mis tout particulièrement sur la physique du ballon et le mouvement des joueurs. Ceci posera les bases pour le plus gros des progrès à venir aux côtés des améliorations graphiques sur les modèles, les stades et les scènes environnantes qui seront introduites dans FM25. Cela dit, FM24 restera plus joli graphiquement que FM23. »

Notez que, si nous ne savons pas encore quand Sports Interactive présentera davantage FM 2024, le studio vise le 2ème trimestre 2024 pour redonner des nouvelles de FM 2025. A suivre.