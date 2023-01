Football Manager 2023 : Le jeu de gestion/management sortira le 1er février sur PlayStation 5

Disponible depuis le 8 novembre 2022 sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, iOS et Android, Football Manager 2023 n’avait malheureusement pas pu sortir sur PlayStation 5 à la même date à cause des « complications imprévues qui sont survenues au cours du processus de soumission et d’approbation » du titre. Bonne nouvelle, après plusieurs semaines à essayer de régler ces problèmes, Sports Interactive et SEGA ont annoncé hier que le jeu de gestion/management arrivera 1er février prochain sur la console de Sony.

-20% pour les abonné(e)s PS Plus jusqu’au 14 février

Comme expliqué par les développeurs sur le site officiel de la série, « SEGA et Sports Interactive ont tous deux travaillé en étroite collaboration avec Sony pour régler des complications imprévues survenues lors du processus de soumission et de validation du jeu et nous sommes soulagés de mettre un terme au climat de frustration et d’incertitude qui régnait autour de cette sortie. »

Ils ont également ajouté ceci : « Même s’il n’est pas dans nos habitudes de sortir un jeu pendant une fenêtre de transferts, notre priorité, dès le moment où la sortie initiale a été retardée, était de vous permettre de découvrir le jeu le plus vite possible. En temps normal, nous patienterions jusqu’à la fermeture de tous les mercatos sur le globe mais vos questions et commentaires sur nos réseaux sociaux et forums nous ont clairement montré que c’était la bonne décision à prendre. »

« Une fois que toutes les fenêtres de transferts seront fermées, nous fournirons une mise à jour de transferts gratuite à tous les joueurs PlayStation 5 vers la fin février ou le début du mois de mars. Cela vous donnera suffisamment de temps pour prendre vos marques aux commandes de votre club favori et pour vous habituer à la vie sur la plus grande scène. Lorsque les données de transferts vous parviendront après un mois, vous pourrez démarrer une nouvelle carrière en route vers la gloire footballistique. »

Notez aussi que, pour l’occasion, tous les abonné(e)s au PlayStation Plus bénéficieront d’une réduction de 20% lors de l’achat du titre. Cette période de promotion entrera en vigueur dès le 1er février 16h et durera jusqu’au 14 février 16h en France.

Rendez-vous d’ici quelques jours pour découvrir Football Manager 2023 sur PlayStation 5.