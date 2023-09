Football Manager 2024 sortira le 6 novembre, tandis que Football Manager 2023 est offert aux abonnés Amazon Prime

Jouez les Ted Lasso une dernière fois avant la révolution

Cet épisode n’est pas tout à fait comme les autres étant donné que la licence va fêter son vingtième anniversaire. Et avec cet épisode, le studio Sports Interactive entend bien clore un long chapitre afin de préparer une petite révolution pour l’épisode de l’année prochaine :

« FM24 est le 20ᵉ titre de l’histoire de la série Football Manager et c’est une nouvelle déclaration d’amour au football. Nous ouvrons un dernier chapitre qui viendra conclure ce pan de notre histoire avec la version la plus complète que nous ayons jamais produite à ce jour. »

On apprend que ce Football Manager 2024 sera disponible sur à peu près toutes les plateformes en dehors de la PS4, ce qui veut dire sur PC, Mac, mobiles, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, et même via Netflix. Notez qu’un accès anticipé d’environ deux semaines sera proposé en cas de précommande sur PC et Mac.

Et pour celles et ceux qui veulent s’offrir une petite session de rattrapage, sachez que Football Manager 2023 est quant à lui offert dans la sélection des jeux Amazon Prime Gaming en ce moment. Pour l’obtenir, il suffit d’être abonné au service Prime d’Amazon, et de vous rendre sur le site officiel de l’abonnement afin de télécharger le jeu. Vous avez jusqu’au 11 octobre pour l’ajouter à votre bibliothèque. Ce qui est d’autant plus intéressant lorsque l’on sait que l’une des fonctionnalités de l’opus 2024 sera de transférer vos carrières depuis l’épisode 2023. Autant ne pas passer à côté de ce bon plan pour profiter de cette feature.