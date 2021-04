Final Fantasy VII The First Soldier fera un stream le 7 mai

Final Fantasy VII The First Soldier commence à activer sa communication mais il faudra probablement attendre vendredi prochain pour avoir de nouvelles informations sur ce Battle Royale mobile.

Séphiroth enchaîne les tops 1

Final Fantasy VII The First Soldier nous a fait un combo avec ouverture de comptes Twitter officiels (dont un en anglais) puis d’un Discord (mais franchement, on vous recommande plutôt le nôtre) et pour finir l’annonce d’un stream de présentation. Ce numéro 0 (ce qui signifie qu’il y en aura d’autres) aura lieu vendredi prochain, le 7 mai, à 13h, heure française.

Le stream sera en japonais mais avec des commentaires en anglais disponibles sur la chaîne Twitch de Square Enix. En plus des participants venus du monde de l’esport (que ce soit en tant que commentateurs ou joueurs pros), on retrouve Shoichi Ichikawa qui produit ce jeu ainsi que l’épisodique Final Fantasy 7 Ever Crisis. Mais c’est surtout Tetsuya Nomura qui retient notre attention même si l’on nous signale déjà qu’il ne participera qu’en audio.

Final Fantasy VII The First Soldier sortira cette année sur iOS et Android.