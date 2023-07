Final Fantasy VII Ever Crisis fait le plein de gameplay avec l’ouverture de sa bêta

Un long aperçu de « l’autre remake »

Plusieurs internautes ont posté de longs extraits de gameplay ces derniers jours (ici chez Boss Fight Database), ce qui nous est particulièrement utile donné que l’Europe n’a pas accès à cette bêta. On y voit donc les différentes mécaniques de gameplay de ce jeu mobile, avec un système de combat qui repose sur de l’ATB mais où l’on contrôle un seul personnage, avec également une option pour rendre l’équipe plus offensive ou plus défensive.

On retrouve les moments importants du jeu initial mais on peut voir que tout s’enchaîne bien plus vite, avec plusieurs scènes qui sont mises de côté. Autrement dit, le jeu s’adressera a priori avant tout aux fans qui veulent se replonger dans leurs souvenirs, le tout avec des modèles 3D bien plus actuels.

Et puis vient le système économique du jeu, orienté gacha, où l’on dépense de la monnaie in-game pour obtenir de nouvelles armes pour les personnages. On aurait pu s’en passer, mais pour un free-to-play qui va jouer sur la nostalgie, rien d’étonnant.

Final Fantasy VII: Ever Crisis n’a pas encore de date de sortie précise mais il devrait arriver prochainement sur iOS et Android.