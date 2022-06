Film Mario : Chris Pratt nous promet que son interprétation sera unique

Et ça, on veut bien le croire. Alors que le film Super Mario n’a toujours pas montré d’images suite à son report à l’année 2023, Chris Pratt fait actuellement le tour des plateaux et des rédactions pour vanter les mérites de Jurassic World: Le Monde d’Après, dans lequel il joue, ainsi que pour le film The Terminal List. A l’occasion d’une interview avec Variety, il a aussi pu parler de son rôle de doubleur dans le prochain film d’animation Super Mario, produit par Nintendo.

Différente oui, mais bonne ?

Lorsque l’on a appris que Chris Pratt allait être la voix de Mario dans le prochain film, on a forcément été très surpris. L’acteur aura donc fort à faire pour convaincre le public qu’il peut parfaitement incarner le moustachu le plus célèbre du jeu vidéo, et ce sans tourner à la parodie.

Le producteur du film, Chris Meledandri, a déjà vanté la future performance de Pratt en la qualifiant de « phénoménale », et en déclarant que les critiques sur ce choix de casting allaient « s’évaporer » lorsque l’on entendra le résultat final. C’est aujourd’hui au tour de l’acteur de déclarer que sa version de Mario sera « actualisée et différente de tout ce que l’on a pu entendre dans le monde de Mario auparavant »,et on sait déjà qu’il ne reprendra pas l’accent italien.

On veut bien croire que sa performance sera différente de celle de Charles Martinet, mais on espère surtout qu’elle sera au niveau. Pour rappel, le film Super Mario sortira début avril 2023 en salles.