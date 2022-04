Le film Super Mario Bros produit par Illumination est reporté au printemps 2023

Avec le succès de Sonic, Nintendo aurait tort de ne pas aussi se lancer à l’assaut du box-office avec sa plus grande mascotte, le plus célèbre des moustachus du jeu vidéo, Mario. C’est pour cela que le constructeur s’est récemment allié avec le gros studio d’animation Illumination, qui a notamment produit les films autour de la licence Moi, Moche et Méchant ou encore Tous en scène, dans le but de produire un film Super Mario Bros, qui devait voir le jour à la fin de l’année. Mais le projet prend finalement plus de temps que prévu.

This is Miyamoto. After consulting with Chris-san, my partner at Illumination on the Super Mario Bros. film, we decided to move the global release to Spring 2023–April 28 in Japan and April 7 in North America. My deepest apologies but I promise it will be well worth the wait.

