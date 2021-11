Chris Pratt ne reprendra pas l’accent italien du plombier pour le film Mario

On en sait un peu plus sur la performance de Chris Pratt dans la peau de Mario pour le film dédié à la mascotte de Nintendo. Apparemment, il ne faudra pas s’attendre à un rendu proche des jeux originaux.

Un Mario moins « Mamamia » ?

Bien que l’on soit habitué à la performance de Charles Martinet pour les différents jeux de Nintendo mettant en scène son héros moustachu, il n’en sera probablement pas de même pour le film d’animation. Interrogé à la sortie d’un aéroport par toofab, le co-fondateur et CEO d’Illumination, Chris Meledandri, dévoile quelques détails des coulisses du doublage de Mario.

Malgré les vives critiques sur la toile, il défend bec et ongle le choix de Chris Pratt qui incarne notamment Star Lord dans les Gardiens de la Galaxie de Marvel : « Tout ce que je peux vous dire, c’est que ce qu’il fait pour nous, et Mario, est phénoménal ». Toutefois, on ne devrait pas retrouver le célèbre accent italien caricatural qui fait partie du charme de Mario. A l’image de Charles Martinet qui participera au film en tant que « guest », nous devrions uniquement avoir des références à ce trait durant le film de ce que l’on comprend.

Rappelons que le casting du film en avait surpris plus d’un lors du dernier Nintendo Direct. Rappelons que l’on métrage est également chapeauté par Nintendo et Shigeru Miyamoto qui sont très impliqués dans le long-métrage. On peut donc se rassurer un tant soit peu et attendre le résultat final ou une bande annonce pour se faire une meilleure idée de la chose.