FIFA 23 sortira le 30 septembre, premier trailer et nouveaux commentateurs

C’était le grand soir pour Electronic Arts, qui après plusieurs fuites a enfin pu révéler au grand jour FIFA 23, qui sera logiquement le dernier jeu FIFA sous la tutelle de l’éditeur. EA a présenté ce qui devrait être selon ses propres mots le « plus grand FIFA jamais réalisé », et a fait le point sur tout ce qu’il faut attendre de cette édition. Voici donc tout ce qu’il y a à retenir sur FIFA 23.

Quelles sont les nouveautés de FIFA 23 ?

Au rayon des nouveautés de FIFA 23 et comme nous le montre ce premier trailer, nous aurons dans un premier temps l’Hypermotion 2. Déjà présente sur FIFA 22, cette technologie sera donc sensiblement améliorée, et se dotera d’une bien meilleure réactivité au niveau des mouvements des joueurs, de la protection de balles voire des duels aériens. Le titre d’EA Vancouver et Roumanie proposera également un nouveau système de dribbles plus intelligents, comme une mécanique d’accélération ou une transition plus fluide et naturelles lors des tirs. Autant dire que FIFA 23 est prêt à faire d’immense efforts sur son gameplay avec cette technologie, qui nous avait déjà convaincu sur FIFA 22, et qui sera embellie sur ce nouvel opus.

Dans un second temps, et outre une palanquée d’améliorations sur les nombreux modes déjà en place avec les modes Carrière, Club Pro, VOLTA FOOTBALL, ou encore Ultimate Team, le football féminin sera aussi le porte étendard de cette édition 2023. Effectivement, FIFA 23 ajoutera pour la toute première fois des équipes de clubs féminins de la Barclays Women’s Super Ligue, mais aussi de la Division 1 Arkema. Qui plus est, le soft footballistique d’EA Vancouver et Roumanie sera le jeu disposera de 19.000 joueurs à travers de plus de 700 équipes, 100 stades et 30 ligues.

Et côté licences, FIFA 23 sera le seul titre qui vous autorise évidemment à jouer les mythiques UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conférence League, le CONMEBOL Libertadores, la CONMEBOL Sudamaricana, ou encore la Bundesliga voire la Premier League. En somme, le jeu de football d’EA Vancouver et Roumanie nous offrira un contenu et des nouveautés gargantuesques.

Qui seront les commentateurs de FIFA 23 ?

🎙Très honoré de vous présenter notre nouveau duo de commentateurs 🔥!@BenjDaSilva et @Omar_daFonseca aux micros sur #FIFA23 😁!

Merci pour ces années @MathouxHerve 🙌 ! Plus d'infos 👉 https://t.co/Ok4wvIOL3Q pic.twitter.com/dJp4bLwgIc — EA FIFA France (@EA_FIFA_France) July 20, 2022

Il serait bien entendu dommage de passer à côté de la grande nouvelle de ce FIFA 23, avec enfin un changement des commentateurs. Exit le duo Pierre Menes/Hervé Mathoux, et dites bonjour à un nouveau duo tout beau tout neuf avec Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva. Nos deux commentateurs de la chaine Bein Sports feront leur apparition pour la première fois sur FIFA 23. Et ce petit tweet orné d’une petite vidéo de trois minutes ci-dessus, nous permet de voir assez rapidement les coulisses de l’enregistrement des nouveaux commentaires par nos deux comparses.

Il n’y a plus qu’à espérer que ce nouveau duo soit bien meilleur que le précédent, et cela changera clairement de ne plus entendre Hervé Mathoux, qui a officié sur le titre durant de très longues années. Bien évidemment, cela sera à vérifier lors de sa sortie finale, et nous prions pour que le tout soit bien plus agréable et vivant que chez la concurrence. Et avec Omar Da Fonseca, il y a de fortes chances pour que cela soit le cas.

Quand sortira FIFA 23 ?

Côté date de sortie, FIFA 23 sera finalement de sortie le 30 septembre prochain sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, et Stadia. Pas de version Switch au programme visiblement – et c’est pas plus mal… -, et notez par ailleurs que l’Ultimate Edition de FIFA 23 vous donnera un accès anticipé de trois jours avant sa sortie, soit à partir du 27 septembre. De quoi ravir les joueurs achetant cette édition, qui pourront toucher au titre trois jours avant sa sortie.

Que contiennent les différentes éditions de FIFA 23 ?

Voici le contenu qui sera disponible dans les différentes éditions de FIFA 23 :

Edition Standard

Cette édition standard de FIFA 23 contiendra concrètement :

Un élément joueur équipe de la semaine 1

Un élément Kylian Mbappé en prêt pour 5 matchs sur FIFA Ultimate Team

Choisir entre Davies, Son et Vinicius Jr. pour 3 matchs sur FIFA Ultimate Team

Un talent local en mode carrière

Edition Ultimate

Concernant l’édition Ultimate, voici ce qu’elle contiendra :

Les mêmes avantages que l’édition standard cités ci-dessus

3 jours d’accès anticipé

Un élément joueur à surveiller

4600 Points FIFA

Un élément joueur Héros FUTA FIFA World Cup – Limité dans le temps uniquement –

Vous l’aurez compris, FIFA 23 jouira de deux bien belles édition, dont l’Ultimate Edition qui vous offrira pas mal de bonus intéressants, dont pour FIFA Ultimate Team principalement.

Précommandes

FIFA 23 est d’ores et déjà disponible à la précommande chez Micromania. D’autres revendeurs devraient suivre dans les jours à venir.