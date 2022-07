FIFA 23 : Kylian Mbappé et Sam Kerr sont à l’affiche, une présentation à venir dès demain

C’est désormais une habitude. Avant de présenter en grande pompe son épisode annuel de FIFA, Electronic Arts révèle qui est la star présente sur le jaquette cette année. Et ces dernières années, c’était Kylian Mbappé qui avait reçu les honneurs de l’éditeur et de la FIFA, mais comme on ne change pas une équipe qui gagne, on le retrouvera aussi cette année sur la jaquette de FIFA 23, le dernier jeu FIFA d’Electronics Arts avant de passer à EA Sports FC.

Le football il a changé, mais pas FIFA

3 IN A ROW 👑

Proud to feature on the cover again #FIFA23

@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/t71RGY7sBZ — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 19, 2022

On retrouve donc le champion du monde sur la jaquette, mais cette fois-ci, il ne sera pas seul. Pour la première fois de son histoire, la licence FIFA mettra aussi en avant une footballeuse sur la jaquette du jeu, à savoir Sam Kerr, qui fait partie de l’équipe de Chelsea et de l’équipe d’Australie. Une avancée importante pour la représentation des sportives dans cette discipline.

Electronics Arts a même déclaré à Eurogamer que ce FIFA 23 sera le FIFA le plus inclusif jamais réalisé, avec de nouvelles expériences à découvrir. On imagine donc que tout ce qui touche au football féminin sera donc un peu plus développé.

On devrait le savoir vite, puisque ce FIFA 23 sera présenté officiellement dès demain, le 20 juillet à 18 heures. Vous pourrez suivre la présentation via la vidéo ci-dessous.