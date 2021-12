FIFA 22 dévoile la onzième Team Of The Week

FIFA 22 vient d’annoncer la onzièmeTeam Of The Week, disponible pendant une semaine (vous pouvez lire ou relire notre article concernant les trophées et les succès).

Onzième Team Of The Week !

Le gardien est l’international portugais de l’Olympique Lyonnais ; Anthony Lopes (84).

est l’international portugais de l’Olympique Lyonnais ; Anthony Lopes (84). La défense est composée de trois joueurs en la personne de Hector (82), Rafael Toloi (83) et Van Dijk (90).

est composée de trois joueurs en la personne de Hector (82), Rafael Toloi (83) et Van Dijk (90). Le milieu de terrain est le suivant : Maddison (84), Saka (85), Gundogan (86) et enfin et surtout De Jong (88).

est le suivant : Maddison (84), Saka (85), Gundogan (86) et enfin et surtout De Jong (88). L’attaque se compose de Berardi (84) et de deux français : Laborde (85) et Griezmann (86)

Les remplaçants et réservistes à retenir cette semaine sont les suivants : Diego Lopez (81), Centonze (81), Diaby (84), Juanmi (81), Bebou (81) ou encore Gradel (81).

Les joueurs sont disponibles dans les packs jusque mercredi prochain.

FIFA 22 est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia.