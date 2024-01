Le visual novel Fate/Stay Night va ressortir dans une version remasterisée

Le premier point d’entrée pour la série

Certains d’entre vous connaissent peut-être Fate/Stay Night pour ses différentes adaptations en animé, notamment l’excellente série Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works ou les films Heaven’s Feel. Mais tout a débuté avec un visual novel de type eroge (comprenez par-là qu’il comportait des scènes de nudité) avant d’être repris sous le nom de Fate/Stay Night Realta Nua, une version plus adaptée à un grand public et qui est notamment sortie sur PlayStation Vita.

C’est bien cette version qui va être reprise avec Fate/Stay Night Remastered, qui est annoncée pour cette année 2024 sur PC via Steam et sur Nintendo Switch. Il sera traduit en anglais pour l’occasion, ce qui l’aidera à toucher un public international, mais n’attendez pas de version française, malheureusement. Les anglophones pourront malgré tout apprécier ce portage qui devrait rehausser un peu le niveau des visuels, puisque c’est tout ce qu’il y a à faire dans un remaster de visual novel comme celui-ci.