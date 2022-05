King of fighters xv : la team south town arrive le 17 mai

The King of Fighters XV avait promis la sortie de la Team South Town ce mois-ci et SNK tiendra bien ce délai puisque l’équipe arrivera bien le 17 mai en jeu.

The King of Fighters XV accueille enfin son roi

La Team South Town est composée de Geese Howard, Billy Kane et Ryuji Yamazuki. Un trio d’antagonistes qui manquait cruellement au jeu de base vu le statut légendaire de leur patron. Mais KOF 15 ne proposera pas que ça puisque la mise à jour du 17 mai ajoutera aussi gratuitement de nouvelles musiques, à savoir celles de KOF Neowave.

The King of Fighters XV est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.