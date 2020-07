Far Cry 6 plante son décor et ses éditions en vidéo

Far Cry 6 devait être la surprise finale de ce premier Ubisoft Forward mais avec les fuites, on apprend surtout le contenu de ses nombreuses éditions vu qu’il n’y a pas eu de gameplay.

Le fait qu’il y ait Giancarlo Esposito est assez discret

A défaut de nouvelles informations par rapport aux fuites (ou de mention de la situation actuelle chez Ubisoft), Far Cry 6 s’est offert plusieurs. La première profite de la présence de Giancarlo Esposito et d’un vaste casting pour proposer un générique comme s’il s’agissait un film, pour bien planter le décor. On doit ce générique à Patrick Clair qui a aussi fait ceux des séries Marvel pour Netflix mais aussi Westworld, True Detective ou Halt & Catch Fire.

Nous avons ensuite une scène entre Anton Castillo et son fils Diego. Le dictateur explique à son futur successeur pourquoi il est nécessaire d’être aussi tyrannique avec son peuple (parce que sinon il va les éjecter du pouvoir). Et un discours pour faire passer un message c’est bien, mais dégoupiller une grenade dans les mains de son fils, c’est encore plus efficace. Sachez au passage que c’est Pedro Bromfman (Narcos) qui s’occupe des musiques du jeu.

Trailer (lui aussi leaké) qui est l’occasion de constater la présence de la voix française habituelle de l’acteur avec Thierry Desroses. Et si la voix de Giancarlo Esposito vous manque, il y a également une vidéo d’interview de lui.

La sortie du site officiel et du communiqué de presse nous permet tout de même d’avoir quelques nouveaux détails. Si le personnage jouable s’appelle Dani Rojas, c’est pour avoir un prénom unisexe. En effet, il sera bien possible de choisir la version féminine ou masculine du protagoniste.

Autre info, si c’est Ubisoft Toronto qui gère le projet, il est soutenu par les studios Ubisoft Montréal, Ubisoft Kyiv, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Berlin et Ubisoft Montpellier.

Les différentes éditions de Far Cry 6

Comme toujours avec l’éditeur, on est surtout là pour vous vendre des tonnes de versions du jeu. Et ici, il y a un total de 4 éditions. Plus le bonus de précommande, le pack Libertad qui comprend l’arme Discos Locos et un skin pour le chien Chorizo.

Édition standard

Sans grande surprise, il s’agit du jeu seul.

Édition Gold

L’édition Gold contient :

le jeu

le Season Pass

Édition Ultimate

Avec l’édition Ultimate, on a droit :

au jeu

au Season Pass

au pack Chasseur de crocos

au pack Vice

au pack Expédition dans la jungle

Édition collector

L’édition collector comporte :

le jeu

le Season Pass

le pack Ultimate

un boîtier collector

un artbook de 64 pages

10 autocollants

une réplique du lance-flammes Tostator et son guide d’assemblage

un Steelbook

un CD avec une sélection des musiques du jeu

un porte-clé Chorizo

une carte

Far Cry 6 sortira le 18 février 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC (Epic Games Store et Ubisoft Store) mais aussi sur les services Stadia et Uplay+. On rappelle qu’il sera compatible avec le Smart Delivery chez Microsoft et avec la mise à niveau gratuite chez Sony.