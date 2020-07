Far Cry 6 : le trailer fuite et confirme une sortie le 18 février 2021

Décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Après avoir fuité sur le PS Store, Far Cry 6 avait bien été obligé d’officialiser son existence en nous donnant rendez-vous lors de l’Ubisoft Forward pour en savoir plus. Manque de chance, le trailer qui devait être diffusé demain a également fuité.

Bientôt le leak de la conférence entière ?

Ubisoft a très vite réagi en supprimant ledit trailer, mais le mal été fait. Cette vidéo, relayée via Reddit puis par Wario64 sur Twitter, nous a surtout permis de confirmer que Far Cry 6 était bien prévu pour le 18 février prochain sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X, comme le premier leak l’indiquait.

Entre cette date et celle de Assassin’s Creed Vahlalla, le planning d’Ubisoft n’a donc plus vraiment de mystères pour tout le monde. Reste maintenant à voir les dates de Gods & Monsters et de Watch Dogs Legion, que l’on connaîtra certainement d’ici demain soir, ou avant.