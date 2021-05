Far Cry 6 présentera du gameplay pour la première fois le 28 mai à 18h30

Vous aussi, vous avez l’impression d’assister à un tour de chauffe pour l’E3 2021 cette semaine ? C’est sans doute le cas, car en plus de la journée très intense qui nous attend demain, avec un Sonic Direct, la présentation de Dying Light 2 ou encore le State of Play Horizon Forbidden West, il faudra aussi être attentif ce vendredi, avec Ubisoft qui nous présentera pour la première fois le gameplay de Far Cry 6.

Le gameplay enfin dévoilé

Ubisoft dévoile donc un petit teaser du jeu qui vient nous annoncer la présentation du gameplay pour Far Cry 6 dès ce vendredi 28 mai à 18h30 chez nous. Tout cela sera à suivre sur la chaîne Twitch d’Ubisoft. C’est la première fois que l’on reverra le titre depuis son officialisation, et il n’avait visiblement pas envie d’attendre jusqu’au Ubisoft Forward du 12 juin pour dévoiler du gameplay.

Rendez-vous donc ce vendredi pour avoir un aperçu du titre, qui devrait être présenté tout au long de l’été étant donné qu’il est censé sortir avant octobre selon le dernier rapport financier d’Ubisoft.