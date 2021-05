Sega annoncera différents projets autour de Sonic via un évènement virtuel

SEGA semble enfin prêt à envoyer la sauce chili pour fêter les 30 ans de Sonic avec « Sonic Central », un évènement virtuel qui promet de nombreuses annonces autour du hérisson bleu. Et ce ne sera pas que du jeu vidéo apparemment.

SEGA avait promis que de nombreuses annonces seraient faites autour de Sonic en 2021 et nous aurons enfin le fin mot de l’histoire le 27 mai prochain à 18h lors du Sonic Central sur Youtube et Twitch. L’évènement virtuel dévoilera des « expériences de divertissement autour de la franchise Sonic et au-delà » avec des invités spéciaux au programme. Cela veut donc dire que le jeu vidéo ne sera pas uniquement concerné.

Did someone say news?

Tune in at 9am PT on 5/27 for a first look at some of the projects, partnerships, and events for our #Sonic30th celebration! pic.twitter.com/rd4RpyVWFj

