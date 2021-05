Horizon Forbidden West aura droit à son State of Play le 27 mai avec 14 minutes de gameplay

L’E3 2021 approche et les semaines qui précèdent l’événement sont très souvent riches en actualités et en reveals, quand il ne s’agit pas de fuites, comme on a pu le voir hier avec Final Fantasy Origins. Cette fois-ci, Sony contrôle sa communication et prend les devants en nous annonçant par surprise un nouveau State of Play pour ce jeudi, centré sur le tant attendu Horizon Forbidden West.

Le jeu va enfin montrer son gameplay

C'est le retour du State of Play ce jeudi 27 mai, avec un aperçu détaillé du gameplay de Horizon Forbidden West : https://t.co/4aipSxa59B pic.twitter.com/mrHSDsuYAw — PlayStation France (@PlayStationFR) May 25, 2021

Dès 23 heures le jeudi 27 mai, vous pourrez donc assister à une présentation spéciale de la part de Sony, avec un State of Play qui nous montrera donc du gameplay pour Horizon Forbidden West. C’est bien la première fois que l’on verra des images du jeu in-game, puisque le premier trailer ne laissait rien voir du gameplay.

Ce State of Play devrait durer environ 20 minutes, dont 14 minutes de gameplay en compagnie d’Aloy. Toutes les séquences seront capturées sur PS5.

Rendez-vous donc ce jeudi pour découvrir ce Horizon Forbidden West, avec on l’espère, une date de sortie en plus.