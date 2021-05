Dying Light 2 dévoile un teaser et nous donne rendez-vous pour ce jeudi soir

Dying Light 2 a été silencieux pendant de longs mois, mais les développeurs du titre nous avaient récemment indiqué que le jeu était enfin prêt à faire reparler de lui. Et visiblement, il ne va même pas attendre l’E3 2021, certain pour avoir plus d’espace médiatique, puisque le jeu nous donne rendez-vous pour la fin de semaine.

Le jeu donnera des informations prochainement

C’est pas le biais d’un nouveau teaser relayé par Gematsu que Dying Light 2 prend rendez-vous avec nous pour ce jeudi 27 mai, à 21 heures, afin de nous dévoiler plus d’informations. Tout cela se passera sur la chaîne Twitch de Techland, qui tease déjà le stream à venir, supposément riche en gameplay et en nouveaux détails sur le jeu.

Entre ça et le State of Play consacré à Horizon Forbidden West qui aura lieu deux heures plus tard, voilà un programme bien chargé pour ce jeudi.