Ubisoft dévoile ses derniers résultats financiers, Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine toujours prévus avant octobre

Comme tous les autres éditeurs et constructeurs ces derniers jours, Ubisoft dévoile à son tour ses derniers résultats. L’éditeur revient sur l’année fiscale écoulée et dévoile par la même occasion ses objectifs pour la nouvelle année, avec les jeux qui devraient sortir dans les prochains mois.

Des revenus en hausse et une grosse année en prévision

Ubisoft highlights: – 141m unique players on PC & Console, up 20% YoY. – Assassin's Creed franchise revenue up 50% YoY – The Division hits 40m players – Avatr, Beyond Good & Evil 2, Riders Republic, Skull and Bones + Star Wars still in development. pic.twitter.com/atNUcHGmwO — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 11, 2021

C’est l’analyste financier Daniel Ahmad qui rapporte l’intégralité du rapport, et qui indique que 141 millions de joueurs uniques ont joué à un jeu Ubisoft cette année, soit 20% de plus par rapport à l’année dernière.

Des résultats forcément bien soutenus par Assassin’s Creed Valhalla, et toute la licence Assassin’s Creed qui s’en sort bien avec des revenus en hausse de 50% par rapport à l’année passée. Ubisoft prévoit d’ailleurs de continuer dans le domaine du RPG avec sa licence. Pour ce qui est des autres titres, Immortals Fenyx Rising s’en sort avec les honneurs, tandis que le dernier Just Dance a bien remis la licence sur le devant de la scène.

Ce qu’il faut également noter, c’est que Ubisoft prévoit toujours de mettre l’accent sur le développement de free-to-play, comme l’a prouvé le récent The Division: Heartland, prévu pour sortir avant la fin de l’année fiscale. Un autre jeu mobile est également prévu en collaboration avec Tencent pour le début d’année 2022.

Concernant le reste des jeux à attendre cette année, Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine sont toujours prévus pour sortir avant le 30 septembre 2021 selon Ubisoft. Avant mars 2022, on devrait également voir Riders Republic, Roller Champions et d’autres titres plus mineurs, tout comme Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake.

Skull & Bones est en revanche noté pour l’année 2022/2023, avec Ubisoft Singapour qui a droit à du renfort sur le projet. Les jeux Avatar, Star Wars et Beyond Good & Evil 2 ont aussi été nommés concernant le futur de l’éditeur, mais sans prévisions de sortie.

On y verra certainement plus clair lors de l’Ubisoft Forward du 12 juin.