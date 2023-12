Un jeu Bethesda gratuit qu’il ne faut pas manquer

Si vous vous rendez aujourd’hui sur l’Epic Games Store, vous pouvez récupérer gratuitement Fallout 3. Puisqu’il s’agit d’un titre qui ne date pas d’hier, Epic Games nous offre au moins la version Game of the Year, qui contient les cinq packs d’extension du jeu, du DLC Opération : Anchorage à Mothership Zeta. Un grand jeu dans son édition complète qui peut donc être apprécié sans débourser un centime, simplement en possédant un compte Epic Games Store. Cependant, il faut faire vite, puisque cette offre n’est valable que peu de temps et il faudra récupérer le jeu avant le 24 décembre à 17 heures, soit demain.

Il y a de fortes chances que les fans de la licence possèdent déjà ce titre dans leur ludothèque, mais pour les autres, c’est le bon moment pour se lancer si vous souhaitez mettre un pied dans cet univers avant la diffusion de la série Amazon Prime Video.

On se demande maintenant quel jeu sera offert pour le réveillon, et on se donne rendez-vous demain pour le découvrir.