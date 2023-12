Fallout : Le premier trailer de la série TV donne vie à l’univers de Bethesda

Parmi les adaptations de jeux vidéo les plus attendues de l’année prochaine, on retrouve la série TV Fallout, chapeauté par les créateurs de Westworld avec le soutien de Bethesda. De quoi permettre de patienter jusqu’à un inévitable Fallout 5, encore faut-il que la série soit au niveau des attentes. Après avoir montré des premières images via une série de photos, cette adaptation s’est présentée plus en détails durant le week-end avec la diffusion d’un vrai trailer en bonne et due forme.