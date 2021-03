Fall Guys : La saison 4 arrivera le 22 mars avec des costumes Among Us

Cela fait des semaines que l’on entend parler de la saison 4 de Fall Guys, qui se fait désirer par la communauté. L’attente est presque terminée, puisque Mediatonic vient de dévoiler un nouveau trailer qui nous permet d’en apprendre plus sur cette nouvelle saison, qui a maintenant une date de sortie.

Un imposteur parmi les participants

Le futur nous donne rendez-vous pour la semaine prochaine dans Fall Guys, plus exactement le 22 mars. Cette saison 4 apportera son lot de nouvelles épreuves, en jouant notamment sur la gravité et le côté flashy des nouvelles arènes.

Le trailer réserve une petite surprise en fin de vidéo, puisque l’on apprend que des costumes Among Us arriveront dans le même temps. IGN a pu dénicher quelques informations concernant ces costumes, notamment le fait que le costume rouge serait le premier disponible. Ce costume ne pourra pas être acheté avec des couronnes, mais il pourra être obtenu par tout le monde via le niveau de progression (au rang 21 et 26).

Fall Guys est disponible sur PC et PS4, et arrivera cette été sur Switch et Xbox One