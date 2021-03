Fall Guys nous montre brièvement les nouvelles épreuves de la saison 4

La saison 3 de Fall Guys a duré de nombreuses semaines et la communauté du jeu a hâte de découvrir la prochaine. Mediatonic, tout juste racheté par Epic Games, nous a annoncé que cette saison 4 serait dévoilée prochainement, mais le studio a donné un aperçu de ce qui nous attend sur Twitter avec un nouvel extrait vidéo.

Jouez avec la gravité

Here's one of the S E V E N new levels from Season 4! 🤖 Skyline Stumble 🤖 ⚡️ A 60-player gauntlet with Low Gravity Zones, Forcefields, Flippity Bippities, Chonky Buttons, and Spicy Light Swingers! ⚡️ pic.twitter.com/GR5Oe4dH1E — Fall Guys 4041 🤖 SOON (@FallGuysGame) March 10, 2021

On apprend donc que la prochaine mise à jour mettra en scène 7 nouveaux niveaux, et on peut découvrir ici les décors de cette saison 4 centrée sur le futur et l’année 4041. En dehors de cette map façon pinball qui promet quelques beaux moments de rage, on remarquera aussi un passage façon gravité zéro, avec des personnages plus légers qui peuvent sauter plus haut et plus loin.

On attend maintenant de voir ce que ce que le reste des épreuves donnera, en espérant que Mediatonic dévoile une vidéo complète de cette saison 4 très prochainement.

Fall Guys est disponible sur PC et PS4, et arrivera cette été sur Switch et Xbox One.