Fall Guys accueillera prochainement Cuphead et Mugman

Ces derniers jours, Fall Guys a fait pas mal parler de lui avec l’annonce d’un portage Switch ainsi que son arrivée prochaine sur Xbox One et Xbox Series. Mediatonic continue la promotion du jeu en dévoilant de nouveaux costumes, après celui de panda roux qui était disponible pour la Saint-Valentin.

In collab with @StudioMDHR we're pleased to announce that Cuphead is the featured costume on Wednesday!

5x 👑 Top

5x 👑 Bottom

There's also an emote for 5x 👑!

…and of course, Mugman will arrive on Saturday!

5x 👑 Top

5x 👑 Bottom

Don't deal with the devil for the crowns 👀 pic.twitter.com/4xDbs1zSVy

— Fall Guys ⚡️ Season 3.5 (@FallGuysGame) February 22, 2021