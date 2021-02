Fall Guys arrivera aussi dès cet été sur Xbox One et sur Xbox Series

Durant le Nintendo Direct qui a eu lieu hier soir, on a appris que Fall Guys allait prochainement débarquer sur Switch, après avoir été réservé au PC et à la PS4. Depuis de nombreuses semaines, les interrogations autour d’une version Xbox One se font entendre, et elles prennent fin aujourd’hui avec une annonce officielle.

Bientôt sur le Game Pass ?

Devolver Digital et Mediatonic annoncent en effet qu’en plus d’arriver sur Nintendo Switch, Fall Guys va débarquer sur Xbox One et Xbox Series dès cet été.

Pour le moment, aucune date précise n’a été annoncée, comme sur Switch, mais on imagine que ces versions seront disponibles en même temps. Le Game Pass n’est pas non plus évoqué dans l’annonce, ce qui laisse à penser que rien n’est fait concernant l’intégration du jeu à l’abonnement pour l’instant, mais difficile de croire que cela n’arrivera pas un jour ou l’autre.

En attendant, Fall Guys est disponible sur PC et PS4.