F1 Manager 2022 : Un trailer de gameplay et une date de sortie fixée au 30 août sur PC et consoles

A peine une semaine après avoir partagé un premier making-of, F1 Manager 2022 nous avait donné rendez-vous cette après-midi pour un petit livestream. Au cours de ce dernier, le jeu de gestion/simulation/stratégie de Frontier Developments (Planet Coaster, Planet Zoo…) a diffusé un trailer de gameplay très séduisant ainsi que révélé sa date de sortie.

Comme prévu, le titre sera disponible cet été, plus précisément le 30 août prochain, sur PC et consoles contre la somme de 54,99€. Notez qu’un accès anticipé de cinq jours sera accessible pour ceux et celles qui l’auront précommandé(e)s au format dématérialisé (10% de réduction possible lors de l’achat).

Tout le savoir-faire de Frontier Developments en 2 min chrono

Pendant un peu moins de deux minutes, cette vidéo nous montre toute l’étendue du savoir-faire du studio britannique en matière d’expérience orientée gestion/simulation/stratégie. Equilibre financier, développement de la voiture et des infrastructures, recrutement et bien-être du personnel (mécaniciens, ingénieurs, pilotes F1/F2/F3, rookie à suivre pour assurer l’avenir de l’équipe), sponsors, stratégie en course (allocation des gommes, réglages lors des essais libres, qualifications, arrêts aux stands, drapeau rouge…), le titre a l’air de profiter d’un contenu complet dans tous les domaines.

Autre excellente surprise, les développeurs semblent également avoir passé du temps pour proposer un rendu visuel très poussé pour le genre. On nous promet d’ailleurs de pouvoir assister à des courses illustrées « par des visuels impressionnants, dignes de la télévision et avec une variété d’angles de caméras embarquées ainsi qu’en bord de piste, donnant vie à l’action » sur les 22 circuits de la saison 2022. Voilà qui donne sacrément envie !

Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir F1 Manager 2022 sur PC, via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.