F1 Manager 2022 : Le jeu de gestion automobile se dévoile un peu plus à travers un premier making-of

Officialisé plus tôt cette année, F1 Manager 2022, le jeu de gestion/simulation/stratégie automobile conçu par Frontier Developments (Planet Zoo, Planet Coaster…), a diffusé hier une première vidéo façon making-of. Intitulé « Be The Boss », ce premier épisode est l’occasion pour les développeurs de partager quelques informations supplémentaires sur leur production.

« Box now. Box now. – No ! Stay out ! Stay out ! »

Commenté notamment par David Braben, PDG et fondateur du studio britannique, Andy Fletcher, directeur du projet, Matt Dickinson, directeur artistique, et Ross Brawn, directeur général des sports automobiles de la Formule 1, ce making-of a avant tout vocation à nous rappeler le but principal du titre, à savoir gérer entièrement une équipe de F1 (recrutement, budget, développement des infrastructures et de la voiture…) dans le but de la mener vers la gloire.

En plus de montrer un peu les coulisses du développement du jeu ainsi que quelques images donnant un subtil aperçu de ses fonctionnalités, de son contenu et de son interface utilisateur, Frontier Developments a indiqué dans son communiqué s’engager à proposer l’expérience la plus réaliste et immersive possible. Un souhait qui passe, par exemple, par l’intégration des voix de David Croft, commentateur officiel de la discipline chez Sky Sports, et de son consultant, l’ancien pilote indien Karun Chandhok.

Autre bonne surprise en perspective, les développeurs promettent que le titre embarquera les voix des vingt pilotes de la saison 2022 via un système de radio d’équipe innovant et leur permettant de répondre aux ordres de leurs ingénieurs de course.

Notez que d’autres vidéos seront publiées d’ici le lancement et seront dédiées au sound design, au « mappage des scans faciaux 3D des pilotes », à « la capture des mouvements de l’équipe dans les stands » et à « la création de profils audios sur-mesure pour chaque circuit. »

Pour rappel, F1 Manager 2022 sera disponible cet été, sans plus de précisions pour le moment, sur PC, via Steam et l’Epic Game Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.