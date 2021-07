F.I.S.T. Forged in Shadow Torch sortira le 7 septembre sur PS4 et PS5

On avait plus vraiment eu de nouvelles de F.I.S.T. Forged in Shadow Torch depuis la fin de l’année dernière, mais le dernier State of Play a permis de mettre en lumière quelques jeux asiatiques, notamment celui-ci qui est issu du China Hero Project. Le jeu s’est donc présenté une nouvelle fois, avec une date de sortie à nous donner.

Le lapin viendra coller de grosses mandales mécaniques à la rentrée

Vous pourrez donc prendre le contrôle de ce lapin pas comme les autres dans F.I.S.T. Forged in Shadow Torch dès le 7 septembre prochain sur PS4 et PS5. Notez que le jeu sortira également sur PC via Steam, mais à une date ultérieure encore inconnue pour le moment.

F.I.S.T. Forged in Shadow Torch nous mettra dans la peau de Rayton, qui devra parcourir les rues de Torch City armé de son poing métallique pour libérer l’un de ses amis. On nous promet ici des combats avec beaucoup d’impact et un style à la metroidvania.