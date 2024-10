Exodus : Le jeu d’action-aventure et RPG sci-fi d’Archetype Entertainment refait surface par le biais d’un nouveau trailer

Les Mara Yama, les ennemis les plus terrifiants du AAA se dévoilent

N’étant visiblement pas encore prêt à nous montrer du gameplay, le AAA profite de la période d’Halloween pour partager une courte bande-annonce cinématique présentant brièvement un élément de son lore qui semble à priori important : les Mara Yama. Vendus comme étant « les ennemis les plus terrifiants de l’univers » par un mystérieux narrateur nommé C. C. Orlev, cette faction ou race de Celestials errent apparemment dans les ténèbres et autres recoins sombres de la galaxie dans l’unique but de dévorer les âmes, souvenirs et émotions de leurs victimes. Autant dire qu’il vaut mieux éviter de croiser leur chemin, pas vrai ?

Exodus sera disponible à une date encore indéterminée sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour rappel, il nous invitera à suivre l’histoire d’un Voyageur incarné par l’acteur Matthew McConaughey (Interstellar), dernier espoir d’une Humanité qui a fui une planète Terre mourante afin de se trouver un nouveau foyer. Ayant pour objectif d’en assurer la survie en dérobant les armes et technologies les plus puissantes et dangereuses des Celestials, la dilatation du temps et les choix effectués au cours de notre périple auront des conséquences sur les événements du récit.