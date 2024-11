Exodus : Le RPG/action-aventure sci-fi prévu sur PC et consoles montrera bientôt du gameplay selon Archetype Entertainment

La prochaine cérémonie des Game Awards en ligne de mire ?

Plus précisément, Chad Robertson, co-fondateur de l’entreprise texane et producteur exécutif du titre, a indiqué qu’il n’a « pas encore de date précise à nous donner pour la révélation du gameplay mais il y en a bien une, alors restez à l’écoute. » Au vue du timing choisi pour faire cette déclaration, nous pouvons logiquement supposer que la prochaine cérémonie des Game Awards qui aura lieu le 12 décembre à Los Angeles (Etats-Unis) semble être l’événement tout indiqué pour ça, à moins bien sûr que les développeurs préfèrent passer par leurs propres canaux de diffusion. Dans tous les cas, le jeu devrait très probablement refaire parler de lui avant la fin de l’année.

Autres informations intéressantes à retenir de cette FAQ, Archetype Entertainment a confirmé que la production se jouera en vue à la troisième personne et que son expérience de jeu sera plus proche d’un Mass Effect que d’un Dragon Age. Autrement dit, la personnalité du protagoniste que nous incarnerons, à savoir le Traveler (ou Voyageur en français ?), sera avant tout prédéfinie par le studio. Cependant, le récit de ce personnage sera susceptible d’être plus ou moins chamboulé en fonction des choix que nous feront en cours de partie :

« Toutes vos missions comporteront des choix qui auront un impact mais elles ne seront pas forcément toutes dues directement à la dilatation du temps. L’histoire d’Exodus est vaste et vous devrez prendre des décisions tout au long du jeu. Parmi les aspects les plus intéressants, il y a le fait que certains de vos choix vont créer un effet domino […] et d’autres où la dilatation interviendra. Ceux-là sont les plus significatifs et risquent de provoquer les plus grandes conséquences dans votre histoire. Tous les choix que vous ferez influenceront la progression de votre personnage et la manière dont vous évoluerez en tant que Traveler. Vos décisions auront aussi un impact sur votre monde et les personnes qui vous sont chères. Les mauvaises peuvent altérer vos relations de manière inattendue avec elles. »

Chad Robertson et James Ohlen, autre co-fondateur du studio et directeur créatif exécutif du RPG/action-aventure, ont également reçu une question liée aux potentielles effets de la dilatation du temps sur l’équipement que nous pourrons acquérir pendant notre périple. Voici leur réponse :

« Vos armes ne deviendront pas obsolètes à mesure que vous avancerez dans le jeu mais vous progresserez avec elles sur la ligne temporelle que vous suivrez. Le temps jouera un rôle dans tout ce que vous ferez avec elles. Vous verrez des années, voire des décennies s’écouler, […] et la technologie évoluera au fil du temps. Pendant vos voyages, vous serez aussi à la recherche de reliques essentielles pour sauver l’humanité et, une fois de retour chez vous, devrez décider comment vous souhaitez les utiliser. Certaines influenceront différents aspects de votre expérience et de votre civilisation. Elles pourront également servir à vous améliorer sur le plan personnel et sous une forme sympathique qui devrait vous plaire. »

Exodus sortira à une date encore indéterminée sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour rappel, nous y suivrons le scénario d’un Traveler/Voyageur reprenant les traits et doublé par l’acteur Matthew McConaughey (Interstellar). Dernier espoir de l’Humanité qui a été contrainte de fuir la Terre afin de se trouver un nouveau foyer, notre objectif principal sera de dérober les armes et technologies détenues par les Celestials, de dangereux et puissants extraterrestres. Une quête périlleuse qui sera impactée par la dilatation du temps ainsi que nos choix effectués en cours de route.