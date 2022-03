Vers une fermeture définitive des boutiques de la Wii et de la DSi ?

L’époque de la Wii et de la DS est révolue depuis quelques temps maintenant pour une grande majorité du public. La Switch ayant pris le pas sur les deux consoles cultes de Nintendo, le travail de mise à jour et de maintenance n’était plus assuré, et l’achat de jeux sur l’eShop de la DSi et de la Wii était impossible depuis 2019. Mais les serveurs étaient maintenus pour que les joueurs et les joueuses puissent toujours télécharger leur jeu, mais il semble que ce ne soit plus le cas depuis quelques jours.

Vers une fin non assumée de Nintendo ?

Les personnes allant sur la boutique Wii pour télécharger leurs jeux se retrouvent avec une page blanche, avec un code erreur bien spécifique : « Code erreur : 209601 ». Dans ce cas, cette erreur indique une panne réseau ou internet qui empêche la connexion. Un problème similaire apparaît sur l’eshop de la DSi avec le code erreur 290502 : « Impossible de se connecter au serveur, réessayez plus tard ».

À ce jour nous n’avons pas de nouvelles informations de la part de Nintendo qui expliqueraient cela. Par ailleurs, plusieurs joueurs et joueuses dans le monde ont relayé ce problème, ce n’est donc pas une affaire isolée. En février, Nintendo avait annoncé publiquement la fermeture de l’achat de jeux dématérialisés sur l’eshop de la Wii U et de la 3DS pour 2023. C’est donc une suite logique compréhensible.

Il est évident qu’avec le temps, tous les serveurs des anciennes consoles, ainsi que les boutiques en ligne fermeront petit à petit pour laisser place aux nouvelles technologies, mais sans annonce officielle de Nintendo, ce problème interroge. L’annoncer en avance et surtout publiquement permettrait aux joueurs et joueuses de s’y préparer pour récupérer leurs jeux dématérialisés.

Est-ce donc vraiment la fin des serveurs Wii et DSi ? Ou simplement une maintenance de Nintendo qui s’étale sur plusieurs jours ? Pour l’instant, c’est le mystère total.