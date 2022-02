Nintendo : Clap de fin en vue pour l’eShop sur 3DS et Wii U

Avec la Switch qui cartonne dans le monde entier, Nintendo se prépare logiquement à mettre de plus en plus de côté ses anciennes consoles, comme la 3DS et la Wii U. Il fallait donc s’attendre un jour ou l’autre à ce que les serveurs en ligne commencent à fermer les uns après les autres, et c’est naturellement au tour de l’eShop de commencer à baisser le rideau. On apprend aujourd’hui qu’il ne sera bientôt plus possible d’effectuer des achats dématérialisés sur 3DS et Wii U.

Souvenirs, souvenirs…

À compter de la fin du mois de mars 2023, il ne sera plus possible d'acheter du contenu sur le Nintendo eShop pour les consoles de la famille Nintendo 3DS et pour Wii U. Pour en savoir plus, consultez notre site d'assistance : https://t.co/PpDI8PZNUW — Nintendo France (@NintendoFrance) February 16, 2022

Nintendo annonce que les achats vie l’eShop de la 3DS et de la Wii U ne pourront plus être effectués, d’ici la fin du mois de mars 2023.

Cela concerne également les contenus gratuits et dès le 29 août 2022, il ne sera plus possible d’approvisionner son compte avec une Nintendo eShop Card. S’il sera bien possible de continuer à télécharger des jeux et des logiciels que l’on possède déjà après fin mars 2023, Nintendo prévient que cela ne va durer que quelque temps.

Un triste nouvelle, surtout pour de nombreux jeux uniquement accessible via l’eShop, qui vont simplement disparaitre de la circulation (les joies du dématérialisé).

Histoire de terminer sur une note plus douce, Nintendo a mis en place un site qui vous permet d’avoir un historique de votre temps de jeu sur 3DS et Wii U. Vous y verrez alors le jeu sur lequel vous avez passé le plus de temps, ainsi que différentes statistiques amusantes.